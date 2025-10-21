در مورد پرونده بانک آینده چهار سال است دارم فشار می‌آورم که بانک مرکزی وظایف و اختیارات دارد و باید به وضعیت این بانک رسیدگی کند.

به گزارش تابناک، به نقل از مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در دیدار با دانشجویان دانشگاه ایلام از عملکرد بانک مرکزی در قبال مشکلات «بانک آینده» انتقاد کرد و گفت: چهار سال است تأکید دارم که بانک مرکزی وظایف و اختیارات مشخصی دارد و باید به وضعیت این بانک رسیدگی کند.

رئیس قوه قضاییه افزود: در موضوع بانک آینده، فشار آورده‌ام تا بانک مرکزی مطابق قانون وارد عمل شود. نباید قوه قضاییه جای این نهاد را بگیرد، بانک مرکزی خود موظف به اقدام است.

وی خاطرنشان کرد: صرف بازداشت مدیران متخلف بانک، منجر به اصلاح رویه‌ها نمی‌شود و باید سازوکار نظارتی و اجرایی بانک مرکزی فعال شود.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به تجربه پرونده بانک سرمایه گفت: در آن پرونده نیز به مسئولان بانک مرکزی تأکید کردم که اگر ورود نکنند، هم خودشان و هم مدیران بانک هم‌زمان تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

او افزود: در جلسات اخیر، رئیس کل بانک مرکزی پذیرفت که در موضوع بانک آینده اختیار صددرصدی دارد؛ من هم به آقای فرزین اعلام کردم که اگر از این اختیارات استفاده نکند، شخصاً علیه او اقدام خواهم کرد.