خنده‌‌های حدادی و اینانلو بعد از بغض هاشمیان؛ نمایش مهوع شبانه علیه شأن پرسپولیس

دو عضو تاثیرگذار باشگاه پرسپولیس در اقدامی کم‌سابقه به صورت همزمان روی خط برنامه آمدند و مذاکره با برانکو و اوسمار را تأیید کردند. البته پیمان حدادی و علی اینانلو تأکید کردند که فعلاً تصمیمی برای تغییر سرمربی نگرفته‌اند.
کد خبر: ۱۳۳۵۶۲۴
| |
3034 بازدید
|
۳

مهدی ملکی - بهتر است پیمان حدادی رئیس هیأت مدیره که پس از استعفای درویش فعلاً با سمت سرپرست باشگاه فعالیت می‌کند و علی اینانلو عضو هیأت مدیره، حواس‌شان باشد که برطرف کردن حواشی جزو وظایف آنهاست، نه ایجاد حاشیه!

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، بالاخره ماه‌ها شعار «حیا کن، رها کن» هواداران پرسپولیس به ثمر نشست و رضا درویش پس از شکست پرسپولیس مقابل خیبر خرم‌آباد، از سمت خود استعفا داد یا شاید هم استعفا داده شد. در هر حال مدیریت درویش پس از حدود چهار سال به اتمام رسید و هواداران پرسپولیس خشنود از این اتفاق، انتظار دارند تیم محبوب‌شان با تصمیم‌های درست و منطقی به روزهای اوج بازگردد.

البته با توجه به شواهد و قرائن، به نظر می‌رسد انتظار میلیون‌ها هوادار تیم بخش سرخ پایتخت، سرابی بیش نیست. در جمع مدیران فعلی باشگاه پرسپولیس، این روزها نام دو نفر بیش از بقیه در رسانه‌ها مطرح است. دو مسئولی که گفته می‌شود کاندیداهای اصلی جانشینی رضا درویش هستند و یکی از آنها فعلاً به عنوان سرپرست، نفر اول اجرایی باشگاه محسوب می‌شود.

پیمان حدادی، رئیس هیأت مدیره و علی اینانلو عضو هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس، دوشنبه شب نمایشی کم‌نظیر ارائه دادند. در حالی که بحث برکناری وحید هاشمیان از سرمربیگری به سوژه اصلی این روزهای پرسپولیس بدل شده و نام گزینه‌هایی چون برانکو ایوانکوویچ و اوسمار ویرا مطرح است، این دو در اقدامی عجیب به صورت همزمان روی خط برنامه فوتبال برتر آمدند و در تمام دقایقی که گفت‌وگوی تلفنی انجام می‌شد، حسابی برای یکدیگر نوشابه باز کردند. این در شرایطی است که اینانلو تنها ساعتی قبل از آن هم میهمان تلفنی برنامه عادل فردوسی‌پور بود و آنجا هم اظهارنظرها و مواضعی بعضاً عجیب و مبهم داشت.

در واقع دو عضو تأثیرگذار باشگاه پرسپولیس در حالی به صورت همزمان روی خط برنامه تلویزیونی حضور یافتند که دقایقی قبل وحید هاشمیان روی صندلی میهمان نشسته بود و به پرسش‌های مختلفی پاسخ داد و درباره بسیاری از اتفاقات این مدت صحبت کرد. هاشمیان در بخشی از مصاحبه وقتی با تعریف و تمجیدهایی مرتبط با اصول اخلاقی و رفتاری خودش از سوی مجری برنامه مواجه شد، حالت چهره‌اش تغییر و بغض کرد که البته خیلی زود به خود مسلط شد و با پاسخ‌هایش از فضای احساسی فاصله گرفت. سرمربی پرسپولیس در بخشی از صحبت‌هایش در واکنش به حملات مجری‌های برنامه‌های غیرورزشی صداوسیما به خودش گفت: «چطور در مورد منی که در بسیاری از تیم‌های بزرگ اروپا بوده‌ام، در جام جهانی بازی کردم، یک شخص که تخصصی ندارد صحبت می‌کند؟ مگر من در مورد سینما و اقتصاد حرف می‌زنم؟» او با اشاره به درآمد نجومی صداوسیما از تبلیغات در هنگام پخش فوتبال گفت: «اگر فوتبال بد است، چطور صداوسیما از درآمد آن زندگی می‌کند و این همه آگهی بین آن پخش می‌کند؟ اما میکروفن را دست کسی می‌دهند که هیچ تخصصی ندارد. همه این موضوعات برای جذب فالوور بیشتر در فضای مجازی است.» هلی‌کوپتر فوتبال ایران واکنش قابل توجهی هم به مذاکره باشگاه با چند گزینه داشت: «تا زمانی که کارم را با وجدان انجام دهم، ناراحتی ندارم.»

در هر حال واضح است که وحید هاشمیان تاکنون نتوانسته توقعات را برآورده کند و کسب تنها ۸ امتیاز از ۷ بازی، به هیچ عنوان مطلوب نیست. بسیاری از هواداران و پیشکسوتان از وضعیت فعلی رضایت ندارند و گروهی معتقدند که پس از مدیرعامل، سرمربی هم باید تغییر کند. با این اوصاف، نمایش شبانه حدادی و اینانلو علیه هاشمیان، چیزی جز خدشه به شأن باشگاه نبود. به طرز عجیبی این دو عضو هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس، در حال سبقت از هم برای بزرگ جلوه دادن خودشان بودند و کوچک کردن هاشمیان.

اینانلو در مواجهه با یکی از پرسش‌های میثاقی، با این جملات خواهان پاسخگویی حدادی می‌شد: «آقای حدادی متخصص‌تر است و بهتر از من نقاط قوت پرسپولیس را می‌داند. برای کنسرسیوم نظر هوادار خیلی مهم است.» او روند مذاکره با برانکو را شرح داد: «هنوز این تحولات و استعفاها پیش نیامده بود و تدبیر کردیم که اگر به هر دلیلی همکاری با هاشمیان ادامه نیافت، نظر برانکو را بدانیم. به هر حال آقای پروفسور برانکو، محتمل‌ترین گزینه است و در این مدت تنوع پیام‌ها را دریافت کرده بود. ما هم خواستیم موضوع را یکبار برای همیشه شفاف کنیم. شکل مذاکره به‌جایی رفت که احساسم این بود که پذیرفته، اما در ادامه گفت که می‌خواهد زندگی کند. در واقع مذاکرات مثبت به بن‌بست خورد.» این عضو هیأت مدیره پرسپولیس در بخش دیگری از صحبت‌هایش تأکید کرد: «هنوز هیچ تصمیم قطعی در مورد تغییر کادرفنی نگرفتیم. در جلسه فردا (امروز، سه‌شنبه) می‌خواهیم توقع هواداران را به وحید هاشمیان بگوییم و با او به یک نقطه مشخص برسیم.» در ادامه پیمان حدادی هم گفت: «با اوسمار صحبت‌های اولیه را داشته‌ایم ولی اولویت جلسه با هاشمیان است.»

حیرت‌انگیز است؛ مذاکره با گزینه‌ها و نام‌های مطرح شده تأیید می‌شود اما تأکید می‌کنند که فعلاً تصمیم قطعی برای تغییر نگرفته‌اند. آیا لحظه‌ای به این نکته توجه کرده‌اید که با این وضعیت، جایگاه و شأن سرمربی فعلی میان بازیکنان و حتی هواداران چگونه خواهد شد. متأسفانه مسئولیت‌های بزرگ و مهم که میلیون‌ها هوادار از آن متأثر می‌شوند، برعهده افرادی است که برای مطرح کردن خود حاضرند اصول حرفه‌ای را نادیده بگیرند و به حرمت‌ و جایگاه نامی چون وحید هاشمیان در فوتبال کشورمان بی‌اعتنا باشند. ماجرا به هیچ عنوان حفظ هاشمیان و ادامه همکاری با او نیست؛ اگر بنا به قطع همکاری و استخدام مربی دیگری است، هیچ ایرادی ندارد اما در نظر داشته باشید که بسیاری از مربیان هیچگاه موقعیتی مشابه آنچه برای هاشمیان به وجود آورده‌اید را تاب نمی‌آورند و شاید هر مربی دیگری جای او بود، جنجال به پا می‌کرد. یا حداقل بلافاصله استعفا می‌داد و احتمالاً باشگاه مجبور می‌شد با انتخاب سرمربی موقت یکی دو بازی پیش‌رو را انجام دهد و در هر حال با حواشی ریز و درشتی مواجه می‌شد.

بارها از زبان بسیاری از کارشناسان و پیشکسوتان شنیده‌ایم که خطاب به بازیکنان تأکید می‌کنند باید بدانند پوشیدن پیراهن استقلال یا پرسپولیس چه اهمیتی دارد و باید در نظر داشته باشند که حضور در این دو تیم با میلیون‌ها هوادار در سراسر ایران، وظیفه و مسئولیت سنگینی روی دوش آنها قرار می‌دهد. در واقع این مهم درباره مدیران و مسئولان هم صدق می‌کند. بنابراین بهتر است پیمان حدادی رئیس هیأت مدیره که پس از استعفای درویش فعلا با سمت سرپرست باشگاه فعالیت می‌کند و علی اینانلو عضو هیأت مدیره، حواس‌شان باشد و بدانند در چه جایگاهی نشسته‌اند؛ اینکه برطرف کردن حواشی جزو وظایف آنهاست، نه ایجاد حاشیه!

وحید هاشمیان پرسپولیس اوسمار برانکو پیمان حدادی علی اینانلو
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
بهروز حسنی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
1
4
پاسخ
با سلام. تنها در فوتبال نیست که افرادی بر مصدر کارن که فقط از راه رانت و لابی پست و مقام گرفته اند. فوتبال امروز یک اقتصاد بزرگ و علم است. چرا نباید به امثال هاشمیان با این جنتلمنی و سواد فرصت داد؟ مگر هواداران باید برای یک تیم بزرگ تصمیم بگیرن؟ جای علم و سواد و اندیشه کجاست؟ تمام مربیان دنیا یه شبه بزرگ نشده‌اند باید به هاشمیان فرصت داد. اگر می خواهیم فقط روزمرگی کنیم. همین راه اشتباه را اداگه بدهید. با این وضع فوتبال کشور به قهقرا میرود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
1
4
پاسخ
با این مدیرا روزهای بدتری واسه هوادارای پرسپولیس به وجود میاد.. متاسفانه!
ناشناس
|
United States of America
|
۱۴:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
0
2
پاسخ
آقای هاشمیان اقدام خانم شریفی مقدم و استفاده غیرقانونی ازوقت صدا وسیما علیه شما قابل طرح وشکایت می‌باشد ایشان خارج از چارچوب عمل نمودنند وظیفه ایشان وسایر مجریان و کارشناسان ورزشی تنها می تواند درمورد ضعف های تیم های ملی وکادر ملی باشد نه خط مش تعیین کردن برای تیم باشگاهی ایشان باید اخراج بازیکن بامربی جزو وظایف مدیران باشگاه می‌باشد نه توصیه ایشان این خانم اگر هوادار هستند و اعتراضی دارند بروند ورزشگاه یادر باشگاه یادر رسانه های مستقل درخواست خودرا بدهند نه از تریبون صداوسیما اگر اینطور باشد من و خانواده ام هیچ دل خوشی از برنامه های وی نداریم ایشان باید ازصدا وسیما مرخص شود
