بر اساس اظهارات «بدر عبدالعاطی» وزیر امور خارجه مصر، قاهره درصدد است هر چه سریعتر از شورای امنیت سازمان ملل مجوز رسمی برای این نیرو دریافت کند تا مشروعیت بینالمللی آن تأیید شود.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، او تأکید کرد هدف از تشکیل این نیرو، حمایت از مردم فلسطین و توانمندسازی آنها برای اداره امور خودشان است و نه تحمیل نوعی اداره خارجی بر غزه است.
عبدالعاطی توضیح داد که در چارچوب تلاشهایی که با هدف جلوگیری از فروپاشی توافق آتشبس و بازگرداندن امنیت و ثبات به غزه انجام میشود، مصر در حال هماهنگی با فرانسه و انگلیس برای ارائه پیشنویس قطعنامهای به شورای امنیت در روزهای آینده است.
طبق گزارشها، مصر با موضع رژیم صهیونیستی که خواستار باقی ماندن ارتش این رژیم در غزه پس از پایان عملیات نظامی است، مخالفت میکند و بر این باور است که استقرار نیرویی چندملیتی با ترکیب کشورهای اسلامی و زیر نظارت سازمان ملل، بهترین راه برای تضمین امنیت بدون خدشه به حاکمیت فلسطین است.
خبرگزاری معا نوشت انتظار میرود رأیگیری درباره این پیشنویس در روزهای آینده انجام شود، اقدامی که یکی از برجستهترین گامهای دیپلماتیک مصر از زمان آغاز تلاشهای بینالمللی برای ساماندهی اوضاع غزه پس از جنگ محسوب میشود.