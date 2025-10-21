En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آیفون ۱۷ پرو؛ صدرنشین دوربین‌ سلفی جهان

اپل با آیفون ۱۷ پرو بار دیگر تعریف جدیدی از عکاسی سلفی ارائه داده و با نوآوری منحصر‌به‌فرد، در صدر رده‌بندی‌ها قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۳۳۵۶۱۵
| |
525 بازدید

آیفون ۱۷ پرو؛ صدرنشین دوربین‌ سلفی جهان

به گزارش تابناک به نقل از زومیت؛ آیفون ۱۷ پرو با ارتقای چشمگیر در دوربین سلفی خود، گام بزرگی در عکاسی موبایل برداشته است. درحالی که مدل قبلی یعنی آیفون ۱۶ پرو همچنان از دوربین ۱۲ مگاپیکسلی با دیافراگم f/۱.۹ و ابعاد ۱/۱.۳ اینچ بهره می‌برد، نسل جدید اپل دوربین کاملاً جدید ۱۸ مگاپیکسلی با همان دیافراگم مجهز شده است. نکته‌ی جالب، استفاده از حسگر مربعی‌شکل در دوربین سلفی است که در هیچ گوشی دیگری دیده نمی‌شود. این طراحی به کاربران اجازه می‌دهد بدون چرخاندن گوشی، بین حالت‌های مربع، عمودی و افقی جابه‌جا شوند.
 
بر اساس بررسی تخصصی DxOMark، تغییرات در دوربین سلفی آیفون ۱۷ پرو نتیجه‌ی درخشانی داشته است. این گوشی در تست دوربین سلفی امتیاز ۱۵۴ را به دست آورد و در صدر جدول قرار گرفت. پرچمدار جدید اپل از آیفون ۱۶ پرو و آنر مجیک ۶ پرو که هر دو امتیاز ۱۵۱ دارند پیشی گرفت و آیفون ۱۵ پرو با امتیاز ۱۴۹ و پیکسل ۹ پرو XL گوگل با امتیاز ۱۴۸ در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
 
دوربین سلفی آیفون ۱۷ پرو با نوردهی دقیق، گستره‌ی دینامیکی بالا و رنگ‌های طبیعی، عملکردی مثال‌زدنی دارد؛ هرچند در برخی شرایط، رنگ پوست کمی گرم‌تر از واقعیت نمایش داده می‌شود. فاصله‌ی کانونی ۲۰ میلی‌متری نیز نسبت به لنز ۲۳ میلی‌متری مدل قبلی، امکان ثبت گروه‌های بزرگ‌تر را فراهم می‌کند. عمق میدان مناسب باعث می‌شود افراد در پیش‌زمینه و پس‌زمینه با وضوح یکسانی ثبت شوند و حتی نیازی به دیافراگم متغیر نیست.
 
اپل در ایجاد جلوه‌ی بوکه نیز عملکردی فراتر از رقبا دارد؛ موضوعی که احتمالاً مدیون ماژول Face ID است. بااین حال، ابعاد کوچک حسگر هنوز در نور کم منجر به نویز قابل مشاهده می‌شود و نتایج تست‌های DxO نشان می‌دهد لرزش‌گیر تصویر هم درمقایسه با رقبا چندان چشمگیر نیست.
 
در مجموع، آیفون ۱۷ پرو بار دیگر نشان داد که اپل در زمینه‌ی کیفیت عکاسی سلفی، همچنان معیار سنجش دیگر برند‌ها محسوب می‌شود و مرز‌های جدیدی در ثبت چهره‌ها ترسیم کرده است.
اشتراک گذاری
برچسب ها
اپل دوربین سلفی آیفون17 عکاسی حسگر
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس: جهان از نگاه لنز‌های کوچک؛ برندگان مسابقه عکاسی وان‌پلاس ۲۰۲۵
اپل به ضبط و تحلیل مکالمات سیری متهم شد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
مرجع جواهرات

فروشگاه مرکزی طلا جواهر

انگشتر طلا جواهر

پلاک و آویز طلا جواهر

جواهرات ویژه مدیران

الی گشت
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۲۹۵ نظر)
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۲۶۲ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۰ نظر)
احضار کارفرمای مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن  (۱۱۲ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۸۰ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۴ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۷۱ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۷۰ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۹ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۶۲ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۶۰ نظر)
خودروهای دارای چراغ غیراستاندارد توقیف می‌شوند  (۵۸ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۸ نظر)
الان در خیابان هم داف می‌بینیم هم ناف!  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005bSB
tabnak.ir/005bSB