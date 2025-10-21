آیفون ۱۷ پرو؛ صدرنشین دوربین‌ سلفی جهان

اپل با آیفون ۱۷ پرو بار دیگر تعریف جدیدی از عکاسی سلفی ارائه داده و با نوآوری منحصر‌به‌فرد، در صدر رده‌بندی‌ها قرار گرفته است.

به گزارش تابناک به نقل از زومیت؛ آیفون ۱۷ پرو با ارتقای چشمگیر در دوربین سلفی خود، گام بزرگی در عکاسی موبایل برداشته است. درحالی که مدل قبلی یعنی آیفون ۱۶ پرو همچنان از دوربین ۱۲ مگاپیکسلی با دیافراگم f/۱.۹ و ابعاد ۱/۱.۳ اینچ بهره می‌برد، نسل جدید اپل دوربین کاملاً جدید ۱۸ مگاپیکسلی با همان دیافراگم مجهز شده است. نکته‌ی جالب، استفاده از حسگر مربعی‌شکل در دوربین سلفی است که در هیچ گوشی دیگری دیده نمی‌شود. این طراحی به کاربران اجازه می‌دهد بدون چرخاندن گوشی، بین حالت‌های مربع، عمودی و افقی جابه‌جا شوند.

بر اساس بررسی تخصصی DxOMark، تغییرات در دوربین سلفی آیفون ۱۷ پرو نتیجه‌ی درخشانی داشته است. این گوشی در تست دوربین سلفی امتیاز ۱۵۴ را به دست آورد و در صدر جدول قرار گرفت. پرچمدار جدید اپل از آیفون ۱۶ پرو و آنر مجیک ۶ پرو که هر دو امتیاز ۱۵۱ دارند پیشی گرفت و آیفون ۱۵ پرو با امتیاز ۱۴۹ و پیکسل ۹ پرو XL گوگل با امتیاز ۱۴۸ در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

دوربین سلفی آیفون ۱۷ پرو با نوردهی دقیق، گستره‌ی دینامیکی بالا و رنگ‌های طبیعی، عملکردی مثال‌زدنی دارد؛ هرچند در برخی شرایط، رنگ پوست کمی گرم‌تر از واقعیت نمایش داده می‌شود. فاصله‌ی کانونی ۲۰ میلی‌متری نیز نسبت به لنز ۲۳ میلی‌متری مدل قبلی، امکان ثبت گروه‌های بزرگ‌تر را فراهم می‌کند. عمق میدان مناسب باعث می‌شود افراد در پیش‌زمینه و پس‌زمینه با وضوح یکسانی ثبت شوند و حتی نیازی به دیافراگم متغیر نیست.

اپل در ایجاد جلوه‌ی بوکه نیز عملکردی فراتر از رقبا دارد؛ موضوعی که احتمالاً مدیون ماژول Face ID است. بااین حال، ابعاد کوچک حسگر هنوز در نور کم منجر به نویز قابل مشاهده می‌شود و نتایج تست‌های DxO نشان می‌دهد لرزش‌گیر تصویر هم درمقایسه با رقبا چندان چشمگیر نیست.

در مجموع، آیفون ۱۷ پرو بار دیگر نشان داد که اپل در زمینه‌ی کیفیت عکاسی سلفی، همچنان معیار سنجش دیگر برند‌ها محسوب می‌شود و مرز‌های جدیدی در ثبت چهره‌ها ترسیم کرده است.