سردار محمد کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به ادعای اخیر رئیسجمهور آمریکا درباره حمله به مراکز حساس جمهوری اسلامی، اظهار داشت: ما روی زدن منازل فرماندهان ارشد حساسیت زیادی نشان نداده بودیم، اما در موضوع مراکز هستهای و سایتهای موشکی، حساسیت ما بسیار بالا بود و باید پیشبینیهای لازم را انجام میدادیم.
وی با تاکید بر اینکه تهدید مراکز استراتژیک کشور موضوعی قابلچشمپوشی نیست، افزود: در این زمینه اقداماتی صورت گرفته و تدابیر لازم از مدتها پیش اندیشیده شده بود. به همین دلیل نیز مقام معظم رهبری در پاسخ به ادعای رئیسجمهور آمریکا فرمودند: «به همین خیال باش!» که نشاندهنده آمادگی کامل کشور در برابر چنین تهدیداتی است.
کوثری با اشاره به سابقه تاریخی حمله اتمی آمریکا به ژاپن، یادآور شد: در جریان بمباران هیروشیما و ناکازاکی، بیش از ۲۲۰ هزار نفر جان خود را از دست دادند و یک فاجعه بیسابقه رخ داد. ما نیز با درک این تهدید، باید از قبل آمادگی لازم را در برابر حمله به مراکز موشکی و هستهای کشور ایجاد میکردیم و خوشبختانه این اقدام انجام شده است.
وی ادامه داد: سخنان رهبری نشان داد دشمن در تحقق اهداف خود ناکام مانده و مراکز استراتژیک جمهوری اسلامی ایران، در سلامت کامل هستند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پایان تاکید کرد: امیدواریم بتوانیم راه دانشمندان هستهای شهیدمان را که این مسیر را باز کردهاند، با صلابت ادامه دهیم و از فناوری صلحآمیز هستهای در حوزههای مختلفی همچون کشاورزی، درمان، منابع آب و سایر حوزهها برای رفع مشکلات کشور بهرهمند شویم.
به گزارش تابناک، حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخشی از صحبتهای روز گذشته شان، در دیدار صدها نفر از قهرمانان رشتههای مختلف ورزشی و مدالآوران المپیادهای علمی جهانی، با اشاره به حرفهای رئیسجمهور آمریکا که ضمن افتخار کردن به بمباران صنعت هستهای ایران مدعی از بین بردن آن شده بود، افزودند: ایرادی ندارد، به همین خیال باشید، اما اصلاً شما چه کاره هستید که اگر کشوری صنعت هستهای دارد، در قبال آن باید و نباید مطرح کنید. چه ربطی به آمریکا دارد که ایران امکانات و صنعت هستهای دارد یا ندارد. این دخالتها ناباب، غلط و زورگویانه است.
