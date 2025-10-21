En
مهدیه اسفندیاری در کانال تبادل قرار گرفت

معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان وزارت امور خارجه با بیان اینکه مهدیه اسفندیاری در کانال تبادل با زندانیان فرانسوی در ایران قرار گرفته است، گفت: امیدواریم این اتفاق به زودی رخ دهد و ما شاهد حضور خانم اسفندیاری در کشور عزیزمان باشیم.
کد خبر: ۱۳۳۵۶۰۴
| |
946 بازدید

مهدیه اسفندیاری در کانال تبادل قرار گرفت

وحید جلال‌زاده درباره آخرین وضعیت مهدیه اسفندیاری در زندان فرانسه اظهار کرد: خانم مهدیه اسفندیاری توسط کشور فرانسه به گروگان گرفته شده است. کشوری که ادعای مهد آزادی دارد و خیلی در این زمینه‌ها پرمدعا است، خانم اسفندیاری را به خاطر فعالیت در یک کانال تلگرامی به نفع مردم مظلوم غزه و فلسطین به گروگان گرفتند.

به گزارش تابناک به نقل از ایمنا، وی افزود: از همان ابتدا وزارت خارجه اقدامات کنسولی و حقوقی خودش را شروع کرد. اعم از اینکه ما از سفیر خود خواستیم به وزارت خارجه محل و دادستانی محل مراجعه کند. وکیل برای او گرفتیم و ۱۰ جلسه ملاقات کنسولی با خانم اسفندیاری داشتیم.

جلال‌زاده ادامه داد: وزیر امور خارجه اعلام کردند که خانم اسفندیاری در کانال تبادل قرار گرفتند و ما یک بسته سیاسی و کنسولی را تعبیه کردیم که هر دو کشور باید این را انجام دهند، امیدواریم این اتفاق به‌زودی رخ دهد و ما شاهد حضور خانم اسفندیاری در کشور باشیم.

معاون وزیر امور خارجه درباره سامانه پرسمان گفت: یک ایرانی در هرجای دنیا باشد برای ورود به کشور خودش نیاز به ویزا ندارد، اما برخی ایرانی‌ها احساس می‌کنند که ممکن است در دستگاه قضایی پرونده‌های حقوقی داشته باشند. ما آمدیم یک سامانه‌ای به نام پرسمان در وزارت خارجه با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل دادیم که البته این سامانه پرسمان را توسط مجلس شورای اسلامی تبدیل به قانون کردیم.

وی خاطرنشان کرد: این سامانه این اجازه را به ایرانیانی که ممکن است بخواهند از وضعیت حقوقی داخل کشور مطلع شوند، وارد سامانه شده و ما می‌گوئیم که آیا پرونده حقوقی دارید یا خیر.

 

مهدیه اسفندیاری آزادی زندان فرانسه تبادل زندانی خبر فوری پرونده حقوقی وزارت خارج
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
