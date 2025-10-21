به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه؛ علی داودی وزنه بردار ایران که در مسابقات قهرمانی جهان نروژ ۲۰۲۵، آسیب دیده بود، گمانه زنیهایی در خصوص عدم اعزام داودی به بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی مطرح شده بود که طی آن با پیگیریهای کمیته ملی المپیک از فدراسیون وزنه برداری مقرر شد ضمن پیگیریهای لازم برای روند درمانی و پزشکی داودی نتیجه به کمیته ملی المپیک اعلام شود.
در نهایت عصر روز گذشته با اعلام فدراسیون وزنه برداری مبنی بر اینکه حضور علی داودی در مسابقات به دلیل شرایط خاص درمانی به صلاحش نیست و از حضور در بازیهای کشورهای اسلامی انصراف میدهد، کمیته ملی المپیک علیرضا معینی را جایگزین علی داودی به عنوان پرچم دار معرفی کرد.