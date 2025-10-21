En
جزئیات بازداشت تهیه‌کننده سینما از سر صحنه فیلمبرداری

یکی از تهیه‌کننده‌ها و سرمایه‌گذاران سینما به دلیل آنچه که مسائل مالی و کلاهبرداری عنوان شده، در حین حضور در سر صحنه فیلمبرداری یک اثر سینمایی در شمال کشور، بازداشت و به زندان منتقل شده است.
جزئیات بازداشت تهیه‌کننده سینما از سر صحنه فیلمبرداری

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ این تهیه کننده ابتدا به عنوان سرمایه گذار وارد سینما شد و در ادامه به عنوان تهیه کننده فعالیت خود را آغاز کرد.

این فرد که تهیه‌کنندگی چند اثر طنز را برعهده داشته و در آخرین کار نیز با کارگردان کار اولی خود دچار مشکل جدی شده بود سر صحنه فیلمبرداری در شمال ایران بازداشت شده است.

وی هم اکنون در بازداشت به سر می‌برد.

از زمان بازداشت این تهیه‌کننده تاکنون که به دنبال شکایت یکی از کارگردانان شاخص سینما صورت گرفته، ۱۰ روزی می‌گذرد.

گفته می‌شود که این تهیه‌کننده طلبکاران بسیاری دارد.

پیش از این نیز فردی که خود را به عنوان سرمایه گذار معرفی کرده و در چند اثر نامش به عنوان سرمایه گذار یاد شده بود و اخیر نیز فیلمی کم فروش را در اکران داشت به جرم کلاهبرداری با حکم ۹ سال زندان راهی زندان شده است.

