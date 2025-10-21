En
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله

روز گذشته قرار وثیقه بازیگر مشهور سینما به اتهام دست‌درازی به یک دختر جوان به بازداشت تبدیل و وی روانه زندان شد.
کد خبر: ۱۳۳۵۵۸۶
| |
11314 بازدید
|
۱۳
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله

به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح، مدتی قبل دختر جوانی با مراجعه به پلیس آگاهی تهران شکایت خود را از یک هنرپیشه معروف ثبت کرد.

این دختر حدودا ۲۰ ساله در شکایت خود گفت: من یک بازیگر تازه‌کار هستم و از مدت‌ها قبل هنرجوی بازیگری بودم. رویای هنرپیشگی در سر داشتم تا اینکه در یک پروژه کاری با آقای سوپراستار سینما و تلویزیون آشنا شدم. او به من وعده داد و گفت می‌تواند من را وارد پروژه کاری کند.

وی ادامه داد: چند شب بعد به بهانه اینکه من را تا مسیری برساند سوار ماشینش شدم، اما بعد از طی مسافتی منحرف شد و هرچه به او التماس کردم پیاده‌ام کند، توجهی نکرد. بعد من را با اجبار به خانه‌اش برد و آنجا دست و پایم را بست و به من تجاوز کرد.

با ثبت این شکایت، رسیدگی قضایی آغاز شد و پرونده به جهت رسیدگی به موضوع آدم‌ربایی به دادسرای جنایی تهران ارجاع و به جهت رسیدگی به اتهام تجاوز به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

با تکمیل تحقیقات در مرحله دادسرا، با توجه به اینکه متهم هنرپیشه معروف است، رسیدگی به اتهام آدم‌ربایی او در دادگاه فرهنگ و رسانه ادامه پیدا خواهد کرد.

روز گذشته، متهم به همراه شاکی در جلسه تحقیقات دادگاه حاضر شدند و این جلسه به صورت غیرعلنی برگزار شد.

در پایان جلسه قرار وثیقه آقای بازیگر به قرار بازداشت تبدیل شد که او به این تبدیل قرار اعتراض کرد.

برچسب ها
بازیگر هنرپیشه سوپراستار پلیس تجاوز دادگاه
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۲۰
انتشار یافته: ۱۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
1
11
پاسخ
حالا کی هست؟
نگو.
تا شب ته و توش در میاد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
!من می دانم ولی نمی گویم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
همه فهمیدن خوب
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
13
22
پاسخ
از کجا معلوم دختر راست می گوید؟ شاید قصد اخاذی و دیده شدن دارد؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
پزشک قانونی اعلام میکنه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
بردن تو خونه بستن دسته پا کلی کار لازم داره دختر جان راستش بگو
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
12
19
پاسخ
بنده خدا گناهی نداره ،دختره برا تلکه این اراجیف بهش بسته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
12
4
پاسخ
صفا باشد آقای سوپر
حاج میثم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
13
22
پاسخ
غلط کردی مگر زبون نداشتی داد بزنی وکمک بخوای
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
0
0
پاسخ
اسمش روشه سوپراستار تو كار سوپره خواسته كاراي سوپري انجام بده
ع
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
0
0
پاسخ
پزشکی قانونی راستی ازمایی می کنه.
احتمال توطیه دختره هست با رضایت رفته بعد براش توطیه و دام گذاشته.
شهاب
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
2
2
پاسخ
خودت دوست داشتی که باهاش رفتی وگرنه داد میزدی و از ماشین پیاده میشدی
عادل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
0
0
پاسخ
دختره با برنامه ریزی دام پهن کرده و این بازیگر رو گرفتار کرده. مگه میشه اینهمه با ماشین تو شهر بچرخه و تقاضای کمک نکنه؟ مگه میشه تو رو از تو خیابون ببره تو آپارتمانش و تو داد و بیداد نکنه ؟ چرا فریاد نزد و کمک نخواست؟ تو تهرانی که هر قدمش صد نفر آدم هستن ،به محض اینکه سر و صدایی بشه چند نفر میریزن دور آدم .
این اخاذیه
