درآمد چندصد میلیاردی پژمان جمشیدی!

به گزارش تابناک به نقل از شاخص برتر؛ پژمان جمشیدی از پرکارترین بازیگران دهه اخیر سینمای ایران است.
او از سال ۱۳۹۲ با فیلم آتشبس ۲ وارد سینما شد و تا سال ۱۴۰۳ در بیش از ۴۰ فیلم بازی کرده است.
گفته شده است که مجموع فروش فیلمهایی که پژمان جمشیدی در آنها بازی کرده، برای ژانر کمدی حدود ۸۴۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.
یک منبع دیگر تخمین زده است “حداقل دستمزد” وی برای هر فیلم حدود ۴۰۰ میلیون تومان است.
در فضای تبلیغات اینستاگرام، فعالیت پست همکاری با برندها در حساب اینستاگرام او تخمین زده شده که هزینه پست تبلیغی ممکن است بین ۴۹۵ تا ۶۰۰۰ دلار باشد.