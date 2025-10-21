En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

درآمد چندصد میلیاردی پژمان جمشیدی!

مجموع فروش فیلم‌هایی که پژمان جمشیدی در آنها بازی کرده، برای ژانر کمدی حدود ۸۴۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.
کد خبر: ۱۳۳۵۵۸۴
| |
2183 بازدید
|
۵

درآمد چندصد میلیاردی پژمان جمشیدی!

به گزارش تابناک به نقل از شاخص برتر؛ پژمان جمشیدی از پرکارترین بازیگران دهه اخیر سینمای ایران است.
 
او از سال ۱۳۹۲ با فیلم آتش‌بس ۲ وارد سینما شد و تا سال ۱۴۰۳ در بیش از ۴۰ فیلم بازی کرده است.
 
گفته شده است که مجموع فروش فیلم‌هایی که پژمان جمشیدی در آنها بازی کرده، برای ژانر کمدی حدود ۸۴۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.
 
یک منبع دیگر تخمین زده است “حداقل دستمزد” وی برای هر فیلم حدود ۴۰۰ میلیون تومان است.
 
در فضای تبلیغات اینستاگرام، فعالیت پست همکاری با برند‌ها در حساب اینستاگرام او تخمین زده شده که هزینه پست تبلیغی ممکن است بین ۴۹۵ تا ۶۰۰۰ دلار باشد.
اشتراک گذاری
برچسب ها
پژمان جمشیدی بازیگر سینما آتش بس اینستاگرام تبلیغات
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جزئیات بازداشت تهیه‌کننده سینما از سر صحنه فیلمبرداری
پژمان جمشیدی کیست ؟
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله
سوپراستار سینما به اتهام تجاوز بازداشت شد!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
0
2
پاسخ
ظاهرا با اتهامی سنگین روبرو شده و ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
0
2
پاسخ
زیر خاکی عالی بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
2
3
پاسخ
نه قیافه دارد و نه فوتبال بلد بود.نمیدانم این پول چرا نصیب ایشان می شود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
حسادت خصلت شیطانی سعی کن از خودت دور کنی
اگر در کار بازیگری مشکل داشت هیچ کارگردانی باهاش کار نمی کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
0
0
پاسخ
میشه اینطور که درآمد ایشان را محاسبه کردید برای مسئولین کشور هم حساب کتاب کنید تا مردم خوب اطلاع پیدا کنند؟
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
مرجع جواهرات

فروشگاه مرکزی طلا جواهر

انگشتر طلا جواهر

پلاک و آویز طلا جواهر

جواهرات ویژه مدیران

الی گشت
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۲۹۵ نظر)
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۲۶۲ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۰ نظر)
احضار کارفرمای مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن  (۱۱۲ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۸۰ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۴ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۷۱ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۷۰ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۹ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۶۲ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۶۰ نظر)
خودروهای دارای چراغ غیراستاندارد توقیف می‌شوند  (۵۸ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۸ نظر)
الان در خیابان هم داف می‌بینیم هم ناف!  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005bRg
tabnak.ir/005bRg