در انجمن اتیسم چه خبر است؟! / یک دورهمی لاکچری با پول خیران !

بررسی های خبرنگار تابناک نتایج حیرت انگیز و در عین حال تاسف آوری را به دنبال داشته است که در روزهای بعد اسناد و جزئیات آن در گزارشی مبسوط منتشر خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۳۵۵۷۵
در انجمن اوتیسم چه خبر است؟! / یک دورهمی لاکچری با پول خیران !

در حالی که بیماران اتیسمی از مظلوم ترین و نیازمند ترین اقشار جامعه به شمار می روند جمعیتی که برای حمایت از این بیماران تشکیل شده به یک دورهمی خانوادگی تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار تابناک، در روزهای اخیر اخباری در رابطه با نارضایتی های خانواده ها نسبت به اتفاقات انجمن اتیسم ایران از جمله کارزار برکناری مدیرعامل انجمن اوتیسم در رسانه ها منتشر شده بود و به همین دلیل تابناک در صدد بر آمد صحت و سقم این اخبار را بررسی نماید.

بررسی های خبرنگار تابناک نتایج حیرت انگیز و در عین حال تاسف آوری را به دنبال داشته است که در روزهای بعد اسناد و جزئیات آن در گزارشی مبسوط منتشر خواهد شد.

در این مجال به عنوان نمونه به برخی اقدامات صورت گرفته در انجمن به عنوان مشت از خروار پرداخته می شود و انتظار می رود نهاد های نظارت بر عملکرد انجمن های خیریه برای بررسی اسناد موجود وارد عمل شوند تا بیماران اتیسمی قربانی خودخواهی های مالی دست اندرکاران این انجمن نشوند.

انجام سفرهای خارجی با پول بیماران اتیسمی، خرید خودروهای شاسی بلند با پول خیران ، سوء استفاده های مالی با پرداخت حقوق بالا به اقوام ، انتصابات فامیلی در انجمن اوتیسم، و انواع اتهامات در رابطه با برخورد های نامناسب و حتی کتک کاری با بیماران اوتیسمی ، اجرای سئوال برانگیز پروژه های عمرانی تنها چند نمونه از مجموعه اتفاقات تلخ رخ داده در انجمن اتیسم ایران است.

تابناک در روزهای آینده برای حفظ مصالح کودکان اتیسمی و صیانت از نیات خیراندیشانه خیران ، جزئیات تاسف آوری از نحوه هزینه کرد پول خیران را در اختیار مخاطبان قرار خواهد داد و در عین حال اماده دریافت گزارش های بیشتر درباره تخلفات دیگر است.

 

 

