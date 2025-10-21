En
اوکراین، مذاکرات را متوقف کرد؛ دیدار رهبران در ابهام

رسانه آمریکایی از بن‌بست تازه در دیپلماسی واشنگتن و مسکو خبر داده و اعلام کرد طرفین درباره پایان جنگ اوکراین اختلاف‌نظر دارند و از همین رو نشست روبیو و لاوروف فعلا برگزار نمی‌شود و آینده دیدار ترامپ و پوتین هم نامشخص است.
کد خبر: ۱۳۳۵۵۶۱
| |
697 بازدید
پس از آنکه منابع آگاه به سی‌ان‌ان گفتند که حداقل فعلا، با طرح جلسه مقدماتی‌ بین دستیاران کلیدی امور خارجه آمریکا و روسیه طی روزهای آتی، امیدهای «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، برای دیدار سریع با «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه، از دست رفته است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، ترامپ روز پنجشنبه پس از تماس با پوتین گفت که «توافق کردیم هفته آینده جلسه‌ای بین مشاوران عالی‌رتبه ما برگزار شود.»

او در وب‌سایت تروث سوشال نوشت: «جلسات اولیه آمریکا به ریاست «مارکو روبیو»، وزیر امور خارجه، به همراه افراد مختلف دیگری که تعیین خواهند شد، برگزار خواهد شد.»

با این حال، یک مقام کاخ سفید به سی‌ان‌ان گفت که این دیدار پیش‌بینی‌شده بین روبیو و همتای روسی‌اش، «سرگئی لاوروف»، فعلاً به حالت تعلیق درآمده است. هنوز مشخص نیست که چرا این دیدار دیگر این هفته برگزار نمی‌شود، اگرچه یکی از منابع گفت که روبیو و لاوروف انتظارات متفاوتی در مورد پایان احتمالی جنگ اوکراین دارند.

همچنین مشخص نیست که برگزاری جلسه مقدماتی بین لاوروف و روبیو در نهایت چه تأثیری بر اجلاس مورد انتظار ترامپ و پوتین در بوداپست مجارستان، خواهد داشت.

«آنا کلی»، معاون سخنگوی کاخ سفید به سی‌ان‌ان گفت: «رئیس جمهور ترامپ پیوسته برای یافتن راه‌حلی مسالمت‌آمیز و دیپلماتیک برای پایان دادن به این جنگ بی‌معنی و توقف کشتار تلاش کرده است. او شجاعانه با همه طرف‌ها تعامل داشته و تمام تلاش خود را برای دستیابی به صلح انجام خواهد داد.»

بر اساس گزارش کوتاه وزارت امور خارجه ایالات متحده از این تماس تلفنی، روبیو و لاوروف روز دوشنبه تماس تلفنی داشتند و در مورد «مراحل بعدی» برای پیگیری تماس هفته گذشته بین دو رئیس جمهورشان در مورد پایان احتمالی درگیری در اوکراین گفتگو کردند. طبق این گزارش، روبیو «بر اهمیت تعاملات آتی به عنوان فرصتی برای مسکو و واشنگتن برای همکاری در پیشبرد راه‌حلی پایدار برای جنگ روسیه و اوکراین، مطابق با دیدگاه رئیس‌جمهور ترامپ، تأکید کرد.»

در همین حال، کرملین این تماس را «گفتگویی سازنده» توصیف کرد که به «گام‌های مشخص احتمالی برای اجرای تفاهمات» بین ترامپ و پوتین در این تماس پرداخته است.

با این حال، یک منبع آگاه به سی‌ان‌ان گفت که مقامات پس از تماس روبیو-لاوروف احساس کردند که موضع روسیه به اندازه کافی فراتر از موضع حداکثری خود تکامل نیافته است. این منبع گفت که در حال حاضر، روبیو بعید است که پیشنهاد دهد جلسه پوتین-ترامپ طی روزهای آینده برگزار شود، اما روبیو و لاوروف می‌توانند طی روزهای آتی دوباره صحبت کنند.

بیش از دو ماه از آخرین دیدار حضوری ترامپ با پوتین در انکوریج آلاسکا می‌گذرد. ​​آن جلسه که تقریبا سه ساعت طول کشید، بدون توافق پایان یافت اما هر دو طرف از پیشرفت خبر دادند. ترامپ از آن زمان علنا از کی‌یف و مسکو خواسته است که «جنگ را فورا متوقف کنند.»

ترامپ روز شنبه به خبرنگاران گفت: «شما با خط نبرد، هر کجا که باشد، هم‌راستا می‌شوید. در غیر این صورت، خیلی پیچیده است. هرگز نمی‌توانید آن را بفهمید. شما در خط نبرد متوقف می‌شوید.»

ترامپ پوتین جنگ اوکراین مارکو روبیو سرگئی لاوروف خبر فوری
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
