آخرین وضعیت از شرایط آب و هوای کشور

طی ده روز آینده در بیشتر نقاط کشور شرایط جوی آرام و پایداری حاکم خواهد بود و انتظار وقوع بارش قابل‌توجهی وجود ندارد. 
کد خبر: ۱۳۳۵۵۴۳
556 بازدید
طی ده روز آینده در بیشتر نقاط کشور شرایط جوی آرام و پایداری حاکم خواهد بود و انتظار وقوع بارش قابل‌توجهی وجود ندارد. 

به گزارش تابناک؛ در این مدت تنها در بخش‌هایی از نواحی شمالی و شمال‌غربی کشور بارش‌هایی پراکنده پیش‌بینی می‌شود که نسبت به میانگین بلندمدت بسیار ضعیف‌تر هستند. 

تداوم پایداری جوی و نبود بارش مؤثر در بیشتر مناطق کشور

در مقابل، بخش وسیعی از مناطق مرکزی، نیمه شرقی و نیمه غربی کشور در این بازه زمانی بدون بارش خواهند بود و تداوم این وضعیت می‌تواند به افزایش خشکی و کاهش رطوبت خاک در این نواحی منجر شود.

سازمان هواشناسی آب و هوا وضعیت آب و هوا بارش باران مناطق مرکزی کشور بارش دمای هوا
