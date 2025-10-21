آخرین وضعیت از شرایط آب و هوای کشور

طی ده روز آینده در بیشتر نقاط کشور شرایط جوی آرام و پایداری حاکم خواهد بود و انتظار وقوع بارش قابلتوجهی وجود ندارد.
به گزارش تابناک؛ در این مدت تنها در بخشهایی از نواحی شمالی و شمالغربی کشور بارشهایی پراکنده پیشبینی میشود که نسبت به میانگین بلندمدت بسیار ضعیفتر هستند.
تداوم پایداری جوی و نبود بارش مؤثر در بیشتر مناطق کشور
در مقابل، بخش وسیعی از مناطق مرکزی، نیمه شرقی و نیمه غربی کشور در این بازه زمانی بدون بارش خواهند بود و تداوم این وضعیت میتواند به افزایش خشکی و کاهش رطوبت خاک در این نواحی منجر شود.