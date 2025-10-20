مدیرکل دفتر مدیریت‌های بیماری‌های غیر واگیر وزارت بهداشت در خصوص افزایش سرطان پستان در ایران و جهان پیش‌بینی کرد که در ۲۰ سال آینده، ابتلا به بیماری سرطان پستان به دلیل افزایش جمعیت و عوامل خطر، ۱.۵ برابر خواهد شد.

به گزارش تابناک هب نقل از ایسنا، مهدی جندقی ۲۸ مهرماه، در همایش «یک شهر برای سلامت بانوان» با موضوع پیشگیری از سرطان‌های شایع زنان به‌ویژه سرطان پستان که در سالن شهید مطهری مجتمع شهدای سلامت مشهد برگزار شد، در ارتباط با پیشگیری و درمان و خدمات حمایتی سرطان پستان، اظهار کرد: پویش آگاهی‌بخشی سرطان پستان از نهم مهرماه تا نهم آبان‌ماه در حال اجرا است. همچنین از ۲۶ مهر تا نهم آبان معاونت درمان اعلام کرده است که ماموگرافی به صورت رایگان انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه وضعیت ابتلا به سرطان پستان و مرگ‌ومیر در ایران به نسبت کشورهای دیگر کمتر است، افزود: اما مهم این است که در ۲۰سال آینده، با توجه به پیشگیری‌های انجام شده چه وضعیتی را خواهیم داشت.

مدیرکل دفتر مدیریت‌های بیماری‌های غیر واگیر وزارت بهداشت گفت: در سال ۲۰۲۲، حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار مورد سرطان در جهان ثبت شده است و پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۴۵ این رقم به حدود ۳ میلیون و ۳۶۰ هزار مورد برسد. در خصوص مرگ‌ومیر ناشی از سرطان، در سال ۲۰۲۲ حدود ۶۰۶ هزار نفر جان خود را از دست داده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که این رقم در سال ۲۰۴۵ به حدود ۱ میلیون و ۶۰ هزار نفر برسد. در کشور ما، میزان مرگ‌ومیر ناشی از سرطان حدود ۲ برابر افزایش خواهد یافت، در حالی که در سطح جهانی این میزان به حدود ۱.۶ برابر خواهد رسید.

جندقی در ارتباط با ابتلا به بیماری سرطان در ایران، بیان کرد: تا سال ۲۰۴۵ حدود ۱.۵ برابر ابتلا به سرطان پستان و مرگ‌ومیر ناشی از آن حدود ۲ برابر افزایش خواهد یافت. علت اصلی این افزایش، عدم تشخیص به موقع بیماری‌های سرطانی است. بنابراین، ضروری است که آگاهی‌های لازم در این زمینه افزایش یابد. بانوان باید معاینات پستان را به طور مرتب یاد بگیرند و در صورتی که سن آن‌ها به بالای ۳۰ سال رسید، باید به طور مرتب این معاینات را انجام دهند یا با مراجعه به مراکز خدمات جامعه سلامت و خانه‌های بهداشت معاینات لازم را انجام دهند.

سن بالا، یکی از عوامل بالای شیوع سرطان پستان است

وی با بیان اینکه سرطان پستان، شایع‌ترین نوع سرطان در کشور است، خاطرنشان کرد: میزان بروز این بیماری در سنین ۶۵ تا ۶۹ سالگی بیشتر است، زیرا یکی از عوامل خطر اصلی برای این بیماری، سن بالا است و با افزایش سن، احتمال بروز سرطان پستان بیشتر می‌شود. بر اساس آخرین آمار، میزان بروز خام این بیماری در هر ۱۰۰ هزار زن، ۴۷.۷ نفر است.

مدیرکل دفتر مدیریت‌های بیماری‌های غیر واگیر وزارت بهداشت با اشاره به اینکه روزانه بیش از ۵۰ مورد جدید سرطان پستان در کشور شناسایی می‌شود و حدود ۲ نفر در هر ساعت مبتلا به این بیماری می‌شوند، تصریح کرد: البته این آمار، نشان‌دهنده وضعیت نگران‌کننده‌ای است. بر اساس گزارشاتی در سال ۱۴۰۰، رتبه کشور در شیوع سرطان پستان از جایگاه ۶ به رتبه ۸ رسیده و در سال ۱۴۰۱ در رتبه ۷ قرار گرفت. در کل کشور، مرگ‌ومیر ناشی از سرطان پستان در رتبه ۱۹ قرار دارد و در سال ۱۴۰۰ از هر ۱۰۰ هزار زن، حدود ۱۷.۸ نفر بر اثر این بیماری فوت کرده‌اند.

جندقی اضافه کرد: در کشور ما درمان‌های مؤثری برای سرطان‌ها وجود دارد. بسیاری از این سرطان‌ها می‌توانند به دارو وابسته باشند و فرد می‌تواند مانند یک بیماری مزمن دارو مصرف کند و تا آخر عمر زندگی خوبی داشته باشد.

وی در ارتباط با محرک‌های فردی، سبک زندگی و عوامل ژنتیکی، تصریح کرد: سواد سلامت موضوعی بسیار مهم است. نباید نسبت به یک توده بی‌توجه باشیم و باید بدانیم که این توده می‌تواند بسیار خطرناک باشد. بسیاری از افراد ابتدا به اشتباه باور دارند که اگر پزشک به توده سرطانی دست بزند، سرطان پخش می‌شود که این باور غلط است و باید در جامعه اصلاح شود. همچنین، برخی محرک‌های اقتصادی-اجتماعی مانند استرس‌های اقتصادی و اجتماعی و هزینه‌های درمان باعث می‌شوند که بسیاری از افراد قادر به پرداخت هزینه‌های بالای درمان نباشند و از ادامه درمان خودداری کنند. در این زمینه، خدمات حمایتی و تسهیلی باید از سوی خیریه‌ها و افرادی که دل‌سوز جامعه هستند، افزایش یابد.

محرک‌های محیطی، آلودگی هوا و سموم فلزات سنگین، عوال ابتلا به سرطان است

مدیرکل دفتر مدیریت‌های بیماری‌های غیر واگیر وزارت بهداشت ادامه داد: محرک‌های محیطی، آلودگی هوا و سموم فلزات سنگین، متاسفانه از رهاوردهای صنعت هستند. ما شهرک‌های صنعتی را نزدیک شهرها ایجاد کرده‌ایم و ترددهای بی‌مورد نیز سبب افزایش آلودگی هوا شده است. استفاده بی‌حد از مواد نفتی در سوخت خودروها نیز زندگی ما را تحت تأثیر قرار داده است.

جندقی بیان کرد: یکی از معضلاتی که حدود ۳ سال پیش به‌عنوان عامل خطر اضافه شده، آلودگی هوا است. پیش از آن، چهار عامل خطر اصلی شامل مصرف سیگار، تنباکو و دخانیات، الکل، محرک‌های تزریقی و کم‌تحرکی بودند.

وی با بیان اینکه ابتلا به سرطان ممکن است به علت عوامل درونی مانند جهش‌های ژنتیکی، اختلال‌های هورمونی و متابولیک ایجاد شود، اظهار کرد: در سرطان پستان، افرادی که در طول زندگی خود بیشتر در معرض هورمون استروژن قرار دارند، ممکن است در معرض خطر ابتلا باشند. همچنین، زنانی که تعداد زایمان کمتری دارند و کمتر شیر می‌دهند، بیشتر در معرض خطر هستند. علاوه بر این، ژنتیک نیز می‌تواند از طریق وراثت نقش داشته باشد.

از هر ۱۰ مورد سرطان، چهار مورد قابل پیشگیری است

مدیرکل دفتر مدیریت‌های بیماری‌های غیر واگیر وزارت بهداشت در ارتباط به ضرورت زمان تشخیص سرطان‌ها، بیان کرد: تشخیص سرطان زود هنگام به علت اینکه سلول‌های سرطانی هنوز متاستاز نداده‌اند و در نقطه‌ای به صورت توده تجمع یافته‌اند بسیار مهم است؛ در این حالت می‌توان با عمل جراحی سبک، توده را جدا و بافت بدن را حفظ کرد. بنابراین هرچه این کار زودتر انجام شود، اثربخشی بیشتری خواهد داشت.

جندقی با بیان اینکه از هر ۱۰مورد سرطان، چهار مورد قابل پیشگیری است، در ارتباط با رکن‌های اصلی جهانی پیشگیری از سرطان پستان، افزود: رکن اول، ارتقای سلامت و توانمندسازی افراد و جامعه و تشخیص علائم افراد و مراجعه زودهنگام به متخصص؛ رکن دوم، تشخیص به‌موقع بیماری؛ بیماران ما پس از گذشت ۶۰ روز از مراجعه اولیه باید تشخیص را دریافت کنند. رکن سوم، درمان جامع است. راه درمان سرطان فقط جراحی و شیمی‌درمانی نیست؛ وقتی یک نفر سرطان دارد، تمامی افراد خانواده و جامعه باید به او کمک کنند تا بیمار با بیماری خود کنار بیاید و زندگی عادی داشته باشد.

وی ادامه داد: متاسفانه برخی از افراد بعد از مراجعه، دیگر درمان خود را ادامه نمی‌دهند و برخی افراد به سطحِ دو درمان می‌رسند، اما به علت نداشتن تمکن مالی از فرایند درمان خارج می‌شوند. همچنین برخی از افراد از سطحِ دو بیماری عبور می‌کنند و به بیمارستان مراجعه می‌کنند و خدمات بسیار خوبی نیز دریافت می‌کنند که این یکپارچگی خدمات برای ما بسیار حائز اهمیت است.

مدیرکل دفتر مدیریت‌های بیماری‌های غیر واگیر وزارت بهداشت در رابطه با اینکه خدمات سرطان در چهار فصل پیشگیری خلاصه می‌شود. فصل اول، جلوگیری از شکل‌گیری عوامل خطر و سرطان در سطح جامعه است تا شرایط سالمی داشته باشیم. سبک زندگی سالم از دوران کودکی آغاز می‌شود که وظیفه آموزش و پرورش و پیش از آن، وظیفه خانواده را نشان می‌دهد. ما باید بتوانیم کنترل آلودگی هوا را در دست داشته باشیم و محدودیت تبلیغات دخانیات را اعمال کنیم.

جندقی با بیان اینکه بر اساس برآوردهایی که در سال ۲۰۱۷ انجام شد، بین ۲۶ تا ۴۱ درصد از موارد سرطان به‌ویژه پس از اصلاح سبک زندگی سالم قابل پیشگیری است، خاطرنشان کرد: غربالگری و ماموگرافی می‌تواند مرگ‌ومیر ناشی از سرطان پستان را تا ۴۰ درصد کاهش دهد. بنابراین مهم است که معاینه توسط پزشک متخصص انجام شود و سپس ارجاع به ماموگرافی به‌موقع صورت گیرد.