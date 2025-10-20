En
واکنش غریب آبادی به درخواست‌های آژانس

معاون وزیر خارجه با اشاره به درخواست‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید از تاسیسات آسیب ندیده هسته‌ای کشورمان گفت: تصمیم‌گیری نهایی در این باره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.
واکنش غریب آبادی به درخواست‌های آژانس

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، کاظم غریب آبادی با اشاره به اینکه طبق قانون مجلس تصمیم گیری نهایی در ارتباط با  نوع همکاری با آژانس بر عهده شورای عالی امنیت ملی است، افزود: در همین چهارچوب ما هر تصمیمی که شورای عالی امنیت ملی اتخاذ کند، از آن تبعیت می‌کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر آژانس درخواستی برای بازدید از تاسیسات هسته‌ای ایران دارد، گفت : آنها درخواست‌هایی برای بازدید از تاسیسات آسیب ندیده دارند،البته در زمان اجرای  تفاهم قاهره آنها از برخی از تاسیسات آسیب ندیده بازدید کردند که خبری نیز شد.

این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران گفت: اکنون نیز درخواست‌هایی دارند ، البته دیگر این درخواست‌ها در چهارچوب توافق قاهره بررسی نمی‌شود.

وی افزود: زمانی که تفاهم قاهره اجرا می‌شد ما در کمتر از یک هفته به آژانس جواب می‌دادیم و دسترسی‌هایی داده شد ولی با توجه به تحولات رخ داده تصمیم گیری در مورد درخواست‌های جدید بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و  هر تصمیمی که آنها بگیرند ،ما اجرا می‌کنیم.

