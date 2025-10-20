واکنش دفتر روحانی به پخش فیلم عروسی دختر شمخانی!

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، یک منبع نزدیک به دفتر رئیسجمهور ایران در دورههای یازدهم و دوازدهم تحرکات اخیر در فضای رسانهای علیه چهرههای نظام و پخش مواردی از زندگی خانوادگی آنها را اقدامی زشت و ناجوانمردانه و ضد موازین اسلامی دانست و گفت: بزرگترین بازدارندگی در شرایط فعلی علیه هرگونه تحرکات خصمانه دشمنان، حفظ گوهر اتحاد ملی است و در این راستا باید در برابر فضاسازی کثیف رسانههای معاند هوشیار بود.
این منبع نزدیک به دفتر دکتر روحانی، با انتقاد از «بداخلاقیهای سیاسی اخیر»، «انتشار برخی اظهارنظرهای جعلی و اختلافافکنیهای کاذب» را گامی علیه اتحاد و انسجام ملی خواند و اعلام کرد: کلیه مواضع و بیانات حجتالاسلاموالمسلمین دکتر حسن روحانی در سایت و کانال رسمی ایشان منتشر میشود و انتساب هرگونه اظهارنظر خارج از این مرجع رسمی، از اساس کذب و جعلی است.