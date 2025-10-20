دفاع طوفانی از ایران در پارلمان اروپا را ببینید

مارک بوتنگا نماینده بلژیک در پارلمان اروپا در نطقی در پارلمان اروپا با اعتراض به رویکرد دوگانه درباره سلاح هسته‌ای ایران و اسرائیل گفت: «ما اروپایی‌ها ادعا می‌کنیم انسان‌های خوبی هستیم پس چرا به جای محکومیت اسرائیلی که بمب هسته‌ای دارد و به سراسر منطقه حمله می‌کند ایران را تهدید اصلی می‌نامیم و محکوم می‌کنیم؟!/چرا به این نکته تصریح نمی‌کنیم که این آمریکا بود که از توافق هسته‌ای بیرون رفت نه ایران؟!... بگذارید روراست باشم، سیاست‌های ما تنها یک هدف دارد و آن تبدیل ایران به سوریه‌ای جدید است...» با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.