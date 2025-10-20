رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی با بیان اینکه بنیامین نتانیاهو این رژیم را به یک دولت وابسته به و تابع تبدیل کرده است، تاکید کرد: ما دولت تحت نظارت و سرپرستی آمریکا نیستیم.

لاپید: نتانیاهو ما را به یک دولت وابسته تبدیل کرد

به گزارش تابناک، یائیر لاپید، رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد: من به بنیامین نتانیاهو می‌گویم زمانی که ایران قدرت خود را تقویت کرد و زمانی که حمله ۷ اکتبر رخ داد چه کسی نخست وزیر اسرائیل بود؟

لاپید خطاب به بنیامین نتانیاهو گفت: تو ما را به یک دولت وابسته و تابع تبدیل کرده‌ای.

رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد: ما یک دولت تابع و وابسته و یک دولت تحت نظارت و سرپرستی آمریکا نیستیم.

لاپید اظهار کرد: نتانیاهو از وضعیت اقتصادی خرسند است؛ اما من از او می‌پرسم که آیا می‌داند که رتبه‌بندی اعتباری ما دوبار کاهش یافته است.

رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی خطاب به نتانیاهو تصریح کرد: اگر با توافق تبادل اسیران در سال ۲۰۲۴ موافقت کرده بودیم یقیناً تعداد زیادی از اسیران کشته نمی‌شدند و زنده باز می‌گشتند.

در مقابل، نتانیاهو گفت: روابط ما با آمریکا آنطور که اکنون است، در گذشته مستحکم و قوی نبوده است.