ادعای جدید نتانیاهو علیه ایران و محور مقاومت

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی بار دیگر در سخنانش علیه ایران ادعا کرد این رژیم ضربات مهلکی به همه اعضای محور ایران وارد کرده است و اکنون و در غزه باقی مانده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه در سخنانی در کنست ادعا کرد: ما خطر وجودی ناشی از ایران را نابود کردیم چرا که آنها تنها چند ماه با تولید بمب اتمی فاصله داشتند و در آن صورت همه اعم از راستگرایان و چپ گرایان نابود می‌شدند.

وی در ادامه مدعی شد این رژیم ضربات مهلکی به همه اعضای محور ایران وارد کرده است و اکنون در غزه باقی مانده است و هم اکنون از همه جهت بر نوار غزه تسلط دارد.

نتانیاهو در بخش دیگری از سخنانش گفت رژیم صهیونیستی همچنان به بازگرداندن تمام اسرا پایبند بوده و اجساد تمام اسرا نیز باز خواهد گشت.

وی افزود: ما پس از ۷ اکتبر در ۷ جبهه به طور همزمان در حال جنگ بودیم اما ۲۳۹ اسیر خود را با مجموعه‌ای از توافقات بازگرداندیم و برای تکمیل این ماموریت تلاش خواهیم کرد.

نتانیاهو که در نابودی حماس شکست خورده است، مدعی شد: ما همچنان به تحقق هدف خلع سلاح حماس و دیگر اهداف جنگ پایبند هستیم.

نتانیاهو در ادامه ادعاهای خود افزود: در هم شکستن حماس با تصمیم من برای ورود به شهر غزه به عنوان آخرین قلعه آنها آغاز شد و تصمیم ما برای عملیات زمینی گسترده در نوار غزه درست بوده و من از این تصمیم پشیمان نیستم.

وی مدعی شد: ما ضربات مهلکی به تمام اعضای محور ایران وارد کردیم و در غزه باقی ماندیم.