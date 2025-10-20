شارجه با ۶ ستاره خارجی علیه تراکتور

به گزارش تابناک به نقل از ورزش ۳، شارجه امارات که در شروع لیگ نخبگان آسیا نمایش موفقی داشته و توانسته یک پیروزی مقابل الغرافه قطر به دست بیاورد و برابر السد هم یک امتیاز بگیرد، امشب میزبان تراکتور ایران خواهد بود.

تیم شارجه که سه روز قبل در رقابت‌های لیگ برتر امارات موفق به کسب پیروزی دو بر صفر مقابل الظفره شد، از ساعت ۱۹:۳۰ امشب در ورزشگاه اختصاصی خود میزبان تراکتور ایران است و سعی دارد به دومین برد در لیگ نخبگان آسیا برسد تا از همین حالا تبدیل به یکی از گزینه‌های جدی صعود شود.

درویش محمد، شاهین عبدالرحمن، چو یو مین، ولادیمیر پرییوویچ، مارکوس باربوسا ملونی، ماجد حسن، فیتا فیتای، گیلهرمه بیرو، کایو لوکاس، عادل تاعرابت و ری مانای ۱۱ بازیکن آغاز کننده بازی برای شارجه مقابل تراکتور هستند که پنج بازیکن خارجی و یک بازیکن کره‌ای در این جمع دیده می‌شوند.

مارو کاتانیچ، خالد ابراهیم، دیوید پتروویچ، جرونیمو پوبلیتی ۴ بازیکنی هستند که در دیدار گذشته شارجه در لیگ نخبگان آسیا مقابل السد قطر در ترکیب حضور داشتند، اما در مسابقه امشب برابر تراکتور در جمع ۱۱ نفر اصلی دیده نمی‌شوند.

اعلام ترکیب تراکتور برابر شارجه

ترکیب تراکتور برای دیدار امشب برابر شارجه امارات مشخص شد.

علیرضا بیرانوند، مهدی شیری، شجاع خلیل‌زاده، الکساندر سدلار، تیبور هالیلوویچ، دانیال اسماعیلی‌فر، تومیسلاو اشترکال، مهدی هاشم‌نژاد، محمد نادری، امیرحسین حسین‌زاده و رجی لوشکیا با صلاحدید دراگان اسکوچیچ ترکیب اصلی تراکتور را تشکیل داده‌اند.