En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

شارجه با ۶ ستاره خارجی علیه تراکتور

نفرات اصلی میلوش میلویویچ برای شروع دیدار با تراکتور معرفی شدند.
کد خبر: ۱۳۳۵۴۸۹
| |
29 بازدید

شارجه با ۶ ستاره خارجی علیه تراکتور

به گزارش تابناک به نقل از ورزش ۳، شارجه امارات که در شروع لیگ نخبگان آسیا نمایش موفقی داشته و توانسته یک پیروزی مقابل الغرافه قطر به دست بیاورد و برابر السد هم یک امتیاز بگیرد، امشب میزبان تراکتور ایران خواهد بود.

تیم شارجه که سه روز قبل در رقابت‌های لیگ برتر امارات موفق به کسب پیروزی دو بر صفر مقابل الظفره شد، از ساعت ۱۹:۳۰ امشب در ورزشگاه اختصاصی خود میزبان تراکتور ایران است و سعی دارد به دومین برد در لیگ نخبگان آسیا برسد تا از همین حالا تبدیل به یکی از گزینه‌های جدی صعود شود.

درویش محمد، شاهین عبدالرحمن، چو یو مین، ولادیمیر پرییوویچ، مارکوس باربوسا ملونی، ماجد حسن، فیتا فیتای، گیلهرمه بیرو، کایو لوکاس، عادل تاعرابت و ری مانای ۱۱ بازیکن آغاز کننده بازی برای شارجه مقابل تراکتور هستند که پنج بازیکن خارجی و یک بازیکن کره‌ای در این جمع دیده می‌شوند.

مارو کاتانیچ، خالد ابراهیم، دیوید پتروویچ، جرونیمو پوبلیتی ۴ بازیکنی هستند که در دیدار گذشته شارجه در لیگ نخبگان آسیا مقابل السد قطر در ترکیب حضور داشتند، اما در مسابقه امشب برابر تراکتور در جمع ۱۱ نفر اصلی دیده نمی‌شوند.

اعلام ترکیب تراکتور برابر شارجه

ترکیب تراکتور برای دیدار امشب برابر شارجه امارات مشخص شد.

علیرضا بیرانوند، مهدی شیری، شجاع خلیل‌زاده، الکساندر سدلار، تیبور هالیلوویچ، دانیال اسماعیلی‌فر، تومیسلاو اشترکال، مهدی هاشم‌نژاد، محمد نادری، امیرحسین حسین‌زاده و رجی لوشکیا با صلاحدید دراگان اسکوچیچ ترکیب اصلی تراکتور را تشکیل داده‌اند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
لیگ نخبگان آسیا تراکتور شارجه مسابقه فوتبال خبر فوری
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد/ ترامپ دنبال تحمیل است نه معامله
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
AFC مهاجم کروات تراکتور را محروم کرد
دیس و دیس‌بک مورایس و اسکوچیچ؛ دست برتر الوحده مقابل تراکتور!
داوران ایرانی در لیگ نخبگان آسیا سوت می‌زنند
تراکتور در ایستگاه شارجه
پیروزی قاطع سپاهان در برابر شارجه در قطر
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
جزئیات مراسم عروسی دختر رهبر انقلاب
به سردار رشید و سردار باقری گفتم اسرائیل می‌خواهد همه فرماندهان را بزند
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است
احضار کارفرما مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند
گوگوش را به دستور اشرف آنقدر زدند که به کما رفت
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد
شبکه عربی: ایران شش پایگاه موشکی جدید راه انداخته + زیرنویس
پیگیری‌های پلیس قطر درباره حادثه صابر کاظمی/ روایت‌های اولیه در استخر تأیید نمی‌شود
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی
شوک شبانه ترامپ: خودمان به موشک‌های تاماهاک‌ که به ایران زدیم نیاز داریم!
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...
نتانیاهو دستور حمله قاطع به حماس داد
از روسیه چه تجهیزاتی وارد شده است؟ / توضیحات عضو کمیسیون امنیت ملی درباره همکاری‌های دفاعی تهران و مسکو
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۲۶۲ نظر)
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۲۵۸ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۰ نظر)
احضار کارفرما مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن  (۱۰۸ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۸۰ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۴ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۷۱ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۷۰ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۹ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۶۲ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۶۰ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۶۰ نظر)
خودروهای دارای چراغ غیراستاندارد توقیف می‌شوند  (۵۷ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005bQ9
tabnak.ir/005bQ9