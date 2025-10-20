به گزارش تابناک، سازمان حج و زیارت در اطلاعیه‌ای که دوشنبه ۲۸ مهرماه منتشر شده است، اعلام کرد: «درحالی‌که همچنان فرصت پیش ثبت‌نام در سامانه «حج من» برای دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری تا پایان آذر ماه ۸۶ فراهم است، از اولویت‌های جدید نیز دعوت شد تا براساس زمانبندی تعیین‌شده در پیش ثبت‌نام شرکت کنند.

پیرو اطلاعیه قبلی درخصوص پیش ثبت‌نام از واجدین شرایط اعزام به حج تمتع سال ۱۴۰۵، به اطلاع دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع وفق جدول ذیل می‌رساند که به منظور ایجاد زمینه جذب متقاضیان تشرف از سایر اولویت‌های ثبت‌نامی، علاوه‌بر اولویت‌های قبلی، این امکان فراهم شده است که این دسته افراد نیز با مراجعه به سامانه پنجره واحد حج و زیارت به نشانی My.haj.ir نسبت به انجام پیش ثبت‌نام و واریز وجه مطابق با ضوابط و شرایط اعلام شده در اطلاعیه قبلی این سازمان که با مراجعه به پایگاه خبری این سازمان به نشانی haj.ir قابل مشاهده است، تا سقف سهمیه تخصیصی به استان‌ها برای اعزام به حج تمتع سال آینده اقدام کنند.

سازمان حج و زیارت مبلغ علی‌الحساب برای پیش ثبت‌نام حج را ۲۰۰ میلیون تومان اعلام کرده است.

این سازمان همچنین تاکید کرد: باتوجه به تعداد سهمیه تخصیصی روادید به ایران، با تکمیل ظرفیت ثبت‌نام در هر یک از تاریخ‌های زیر، عملیات پیش ثبت‌نام متوقف خواهد شد.

زمانبندی پیش ثبت‌نام اولویت‌های جدید براساس تاریخ ودیعه‌گذاری:

۱-دارندگان قبض ودیعه گذاری حج تمتع تا تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ از ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه ۱۴۰۴/۰۷/۲۹

۲-دارندگان قبض ودیعه‌گذاری حج تمتع تا تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۵ از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۱۴۰۴/۰۸/۰۳

۳-دارندگان قبض ودیعه‌گذاری حج تمتع تا تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ از ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه ۱۴۰۴/۰۸/۰۶»