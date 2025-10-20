رونمایی از چهره بانیان اعتصاب قزلحصار

به گزارش تابناک، خبرگزاری میزان با انتشار فیلمی از اعتصاب نمایشی قاچاقچیان عمده مواد مخدر زورگیران و سارقان مسلح در بند مواد مخدر نوشت: در روزهای اخیر ادعای اعتصاب غذای تعدادی از زندانیان که به جرم قاچاق عمده مواد مخدر و سرقت مسلحانه خشن در زندان به سر میبرند تبدیل به خبر اول رسانههای معاندین و عوامل رسانهای آنها در فضای مجازی شده است.
پیگیریها نشان میدهد اعتصاب غذایی که در برخی از بندهای زندان قزلحصار صورت گرفته بود، محل نگهداری قاچاقچیان عمده موادمخدر و سارقان مسلح خشن است. افرادی که عدهای از آنها با پخش عمده موادمخدر خانوادههای زیادی را از متلاشی کرده و سارقین مسلح خشنی که با اقدامات ضد امنیتی خود امنیت روانی جامعه را هدف گرفتهاند.