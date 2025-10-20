به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ رییس فدراسیون والیبال درباره انتقال صابر کاظمی ملیپوش کشورمان از قطر به تهران توضیح داد: «انتقال صابر از قطر به ایران کار بسیار دشواری خواهد بود، چون نیازمند به هماهنگی با بیمارستان، دولت و هواپیمایی قطر است.
وی در ادامه گفت: «این انتقال علاوه بر مشکلات اجرایی، دارای ریسک زیادی است اما چون در دو روز گذشته تغییری در شرایط جسمی صابر ایجاد نشده است و کادر پزشکی قطری خبرهای امیدوار کنندهای را اعلام نمیکنند، تنها امیدِ باقی مانده، انتقال صابر به یکی از مجهزترین بیمارستان های کشور با حضور کادر مجرب درمانی است.»