به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ محمد مایلی کهن درباره تغییر مدیریت باشگاه پرسپولیس اظهار کرد: درویش در پرسپولیس چند سال زحمت کشید و نتایجی که کسب کرد بد نبود. به هر صورت هر آمدنی، رفتنی دارد. حال اینکه خودش استعفا کرده یا مجبور به استعفا شده اطلاع ندارم، اما معتقدم عملکردش در پرسپولیس بد نبود و حتی برای این تیم قهرمانی به ارمغان آورد.

او در خصوص وحید هاشمیان و احتمال تغییر او تا قبل از پایان نیم فصل گفت: من قلبا هاشمیان را دوست دارم. او یکی از با شخصیت‌ترین بازیکنانی بود که می‌شناختم و سال‌ها نیز در آلمان در تیم‌های مختلف بازی و مربیگری کرده و تجربه زیادی دارد. او، چون سال‌های زیادی در آلمان بوده تحت شرایط فرهنگ آنجا قرار گرفته و فرهنگ آلمان از نظر قانون و مقررات سخت‌تر و با ایران کاملا متفاوت است. شاید یکی از عواملی که نتوانست تیم پرسپولیس را خوب جمع کند به خاطر بُعد فرهنگی باشد، چون خودش فردی منضبط است، اما بازیکنان دوست دارند به هر شکلی که می‌خواهند عمل کنند و این مساله کار را سخت می‌کند.

پیشکسوت پرسپولیس ادامه داد: در حال حاضر چیزی از لیگ نگذشته که به دنبال تغییر هاشمیان باشیم. هفت هفته از لیگ گذشته و هنوز تا پایان نیم فصل اول زمان داریم و همه چیز قابل جبران است. ضمن اینکه اکثر تیم‌ها از نظر امتیازی فاصله زیادی با هم ندارند که بگوییم پرسپولیس وضعیت خوبی نسبت به سایر تیم‌ها در جدول رده‌بندی ندارد. همه تیم‌ها از نظر امتیازی به هم چسبیده‌اند و زمان برای جبران وجود دارد، بنابراین باید حداقل تا نیم فصل دوم به او زمان دهیم و بعد به فکر تغییر باشیم.

مایلی کهن در پاسخ به این سوال که در صورت تغییر وحید هاشمیان موافق مربی داخلی هستید یا خارجی؟ تصریح کرد: من اصلا موافق مربی خارجی نیستم. مگر استقلال در یکی دو سال اخیر از وجود مربی داخلی برخوردار بوده؟ آیا ساپینتو در استقلال موفق بوده؟ هر چند برای مربیان خارجی، ایران بهشت است و رقم‌هایی که به آنها پرداخت می‌شود قابل مقایسه با جا‌های دیگر نیست. ساپینتو یک مدت از استقلال رفت و دوباره به این تیم برگشت، چطور به او که مربی موفقی نبود فرصت دوباره داده شد، اما به هاشمیان که هم‌وطن خودمان است و انسان کاربلد و عضو تیم ملی بوده، نباید زمان داد تا جبران کند؟

او خاطرنشان کرد: هر تیمی امکان دارد در دوره‌ای دچار افت شود و پرسپولیس نیز مستثنی نیست. منچستر یونایتد دو فصل است که نتایج خوبی کسب نمی‌کند حالا باید مربی‌اش را عوض کنند. بالاخره جذابیت فوتبال به همین چیزهاست.

پیشکسوت پرسپولیس در پاسخ به این پرسش که ضعف اصلی پرسپولیس چیست؟ افزود: این تیم از نظر بازیکن تغییرات زیادی داشته، اما بعضی از بازیکنان که جذب این تیم شدند کیفیت لازم را ندارند. همان طور که به مربی خارجی اعتقادی ندارم به بازیکن خارجی نیز هیچ اعتقادی ندارم و معتقدم در کشور خودمان استعداد‌های توانمند زیادی داریم و دیگر نیاز به وجود بازیکن خارجی نیست. متاسفانه با پول‌های هنگفتی بازیکن خارجی می‌آوریم که هنوز از تیم نرفته‌اند دنبال شکایت هستند.

مایلی کهن در پاسخ به این سوال که آیا پرسپولیس می‌تواند امسال جزو مدعیان قهرمانی قرار بگیرد یا خیر؟ خاطرنشان کرد: باید فشار را از روی وحید هاشمیان برداشت. البته ما دو نوع تماشاگر داریم؛ یکسری عاشق و شیفته تیمشان هستند و در هر شرایطی تیم خود را تشویق می‌کنند و برخی دیگر دنبال ایجاد حاشیه برای مربی و مدیر باشگاه هستند. پرسپولیس امسال هم می‌تواند جزو مدعیان باشد. مگر فاصله پرسپولیس از نظر امتیازی با تیم اول جدول چقدر است؟ فاصله زیادی ندارد و هنوز هم زمان دارد که نتایج اخیر خود را جبران کند.

او در ادامه در پاسخ به این پرسش که به نظر شما در شرایط کنونی تغییرات مدیریتی در باشگاه پرسپولیس نیاز بود یا خیر؟ اظهار کرد: تغییرات مدیریتی در شرایط کنونی ضرورت نداشت. در تیم‌هایی مثل استقلال و پرسپولیس فقط هیات مدیره تصمیم گیرنده است. در فوتبال حرفه‌ای آیا ما چیزی به نام هیات مدیره داریم؟ به عنوان مثال در رئال مادرید و بارسلونا وقتی مربی انتخاب می‌کنند این طور نیست که شورایی تصمیم گیرنده باشد. تمام مسائل فنی دست سرمربی تیم است و این طور نیست که هیات مدیره نظر بدهد و در انتخاب مربی و بازیکن دخالت کند.

پیشکسوت پرسپولیس در پایان گفت: به نظر من خود درویش هم قربانی شد. در چند سالی که مدیر پرسپولیس بود مگر عملکرد بدی داشت؟ الان تا مدیرعامل جدید بیاید و با شرایط این تیم آشنا شود زمان زیادی می‌برد که این مساله نه تنها به نفع پرسپولیس نیست بلکه شرایط خوبی را برای پرسپولیس رقم نخواهد زد.