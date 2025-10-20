جزئیات آزار جنسی پسربچه ۱۲ساله در ایرانشهر

به گزارش تابناک؛ روزنامه اعتماد نوشت: حدود دو، سه هفته پیش یک پسر ۱۲ساله هنگامی که از مدرسه خود در شهرستان ایرانشهر واقع در استان سیستان و بلوچستان خارج شده، توسط چند مرد اغفال میشود. این افراد قربانی را به اطراف شهر برده و مورد آزار قرار میدهند.
آنها بعد از یک ساعت پسر ۱۲ساله را در خیابانی در ایرانشهر رها میکنند و به او میگویند که اگر به کسی حرفی بزند او را خواهند کشت. این پسر نوجوان وقتی به خانه بازمیگردد در پاسخ به پرسشهای مادرش شروع به خودزنی میکند. خانواده متوجه ماجرا میشود و شکایتی مبنی بر این موضوع ثبت میکند؛ ماموران چند روز پیش افراد مظنون را شناسایی و دستگیر میکنند.
فعال اجتماعی استان سیستان و بلوچستان در مورد بازداشت متهمان میگوید: «افرادی که این کودک را مورد آزار قرار دادهاند توسط ماموران استان شناسایی و بازداشت شدهاند. همچنین خانواده این کودک به همراه فرزندشان به اداره پلیس احضار میشوند تا قربانی بتواند چهره افراد متجاوز را شناسایی کند. مطلع هستیم این افراد تنها این کودک را مورد آزار قرار نداده و کودکان دیگری هم هستند که توسط این افراد مورد آزار قرار گرفتهاند، اما فقط خانواده این کودک پیگیر ماجرا شدهاند و درخواست مجازات برای این افراد را دارند.»
او همچنین میگوید: «این خانواده اقدام بزرگی انجام داده و باعث شده نگرانی دیگر خانوادهها از بین برود، چرا که خانوادههای کودکان دیگر وقتی متوجه قضیه شده بودند از شدت ترس هر روز خودشان فرزندانشان را به مدرسه میرساندند و مجدد هنگام تعطیلی به دنبال فرزندشان میرفتند، اما با دستگیری متهمان این دل نگرانیها به پایان رسید. ما فعالان اجتماعی انتظار داشتیم که علما و ریشسفیدان به این ماجرا ورود میکردند، اما متاسفانه نه تنها هیچکس به ماجرا ورود نکرد، بلکه هیچگونه حمایتی هم صورت نگرفت.»
همچنین یک فعال اجتماعی در استان سیستان و بلوچستان در مورد جزییات این حادثه میگوید: «حدود دو، سه هفته پیش وقتی دانشآموزان یک مدرسه در ایرانشهر تعطیل و از مدرسه خارج میشوند، اتفاق ناگواری برای یکی از آنها رخ میدهد؛ او وقتی قصد داشته به خانه بازگردد توسط چند مرد اغفال شده است؛ این افراد به این کودک گفتهاند که او را به فلان جا میرسانند، اما در میان راه او را به اطراف شهر برده و آنجا مورد آزار قرار دادهاند و بعد از حدود یک ساعت، یک ساعت و نیم این کودک را در خیابانی در ایرانشهر رها کردهاند.
این پسر ۱۲ساله به قدری حالش بد بوده که فقط گریه میکرده، اما با این حال به خانه رفته و خود را در اتاقش حبس کرده است. او دو، سه ساعت گریه کرده؛ مادر این کودک به رفتار او مشکوک شده است. این دانشآموز ۱۲ساله هنگامی که از اتاقش خارج شده در برابر پاسخهای مادرش شروع به خودزنی کرده است. مادر او موضوع را به همسرش اطلاع داده و آنها نیز شکایتی مبنی بر آزار فرزندشان ثبت کردهاند.»
او در ادامه میگوید: «تا اینکه طی چند روز اخیر متهمان توسط ماموران شناسایی و دستگیر میشوند. در برخی موارد این موضوعات آن هم در استان سیستان و بلوچستان منجر به اتفاقات تلخ دیگری میشود؛ بافت این استان قومی و قبیلهای است و اگر این حوادث رخ دهد امکان اینکه منجر به درگیری و قتل شود، وجود دارد. متاسفانه وقتی به کودکان و نوجوانان آموزش و آگاهی داده نشود چنین اتفاقاتی رخ میدهد.
کودک یا نوجوانی که در معرض آزار قرار میگیرد، آیندهاش تباه میشود؛ بنابراین پیگیری این موضوعات و اطلاعرسانی در مورد آنها میتواند کمککننده باشد. خانوادهها نیز باید آموزشهای لازم را در این زمینه به فرزندان خود بدهند.»
کودک یا نوجوانی که مورد آزار قرار گرفته چه حمایتهایی از سوی خانواده نیاز دارد؟
تشخیص کودکی که مورد آزار قرار گرفته نیاز به دقت زیاد از سوی خانواده دارد. کودک ممکن است کارهایی انجام دهد یا تغییراتی در رفتارش پیدا شود که غیرعادی به نظر برسد.
طبق گفته برخی روانشناسان در این مواقع رفتارهای کودک بهطور ناگهانی تغییر میکند؛ ممکن است پرخاشگر، عصبانی، افسرده، گوشهگیر یا دچار وحشتهای شبانه شود. از دیگر نشانهها میتوان به شب ادراری، افت ناگهانی تحصیلی، انزوا میان دوستان، نرفتن به مدرسه یا ترس از مکان خاص اشاره کرد.
در بعضی مواقع کودک قربانی با اشاره غیر مستقیم قصد دارد به خانواده خود بفهماند که مورد آزار قرار گرفته؛ بهطور مثال ممکن است بگوید که یک نفر مرا اذیت کرده است. امکان دارد نقاشیهایی بکشد که در آنها صحنههای خشونتآمیز دیده شود یا در قالب بازی یا داستان چیزهایی بگوید که حاوی نشانههایی از آزار باشد.
این در حالی است که در بسیاری از موارد، آزار گزارش نمیشود؛ قربانی یا خانوادهاش به دلایلی همچون ترس از آبرو یا مشکلات قانونی از پیگیری صرف نظر میکنند. با این حال بهتر است وقتی کودک یا نوجوانی مورد آزار یا سوءاستفاده قرار میگیرد خانواده او بدون تعلل و با دقت و آگاهی اقدام کنند، چرا که این وضعیت بسیار حساس و آسیبزاست و اگر اشتباه مدیریت شود، میتواند اثرات روانی جبرانناپذیری برای کودک به جا بگذارد.
طبق گفته کارشناسان؛ اگر کودک یا نوجوانی در خصوص اینکه مورد آزار قرار گرفته حرفی بزند، خانواده او نباید او را سرزنش کنند و باید حرفهای او را باور کنند؛ چرا که اغلب کودکان یا نوجوانانی که در مورد چنین مسالهای صحبت میکنند واقعیت را میگویند و دروغگویی در این زمینه بسیار نادر است.
خانواده کودک یا نوجوان بهتر است سریعا به همراه فرزندشان به پزشکی قانونی مراجعه کنند تا در صورت گزارش به مراجع قضایی با مشکل روبهرو نشوند. خانواده باید برای کودک یا نوجوان خود که مورد آزار قرار گرفته، حس امنیت ایجاد کند. قربانی باید بداند که خطری او را تهدید نمیکند.
کودک یا نوجوانی که مورد آزار قرار گرفته باید حتما توسط خانواده به یک روانشناس متخصص مراجعه کند تا روند درمان آغاز شود؛ درمان آسیب یک فرآیند کوتاهمدت نیست و حتی اگر بعد از مدتی رفتارهای قربانی عادی به نظر برسد اثرات پنهانی زیادی در روان او باقی خواهد ماند که بعدها در بزرگسالی میتواند به صورت افسردگی، اختلال جنسی، خودآزاری یا دگرآزاری بروز پیدا کند.
چندین سال است که آماری از پروندههای مربوط به آزار کودکان و بزرگسالان در دست نیست و مقامات نیز آماری در این زمینه منتشر نکردهاند، اما سال ۱۳۹۹ یک جامعهشناس اعلام کرد که بیش از ۸۰ درصد موارد آزار به عنف در ایران به دلایل مختلف گزارش نمیشود و بیشترین آمار این عمل در ایران در استان تهران است و گفته شده سالانه حدود ۱۶۵۰ جرم در تهران اتفاق میافتد.