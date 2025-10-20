ویدیوی موسسه نیروی دریایی آمریکا از حمله به سکوهای نفتی ایران!

موسسه نیروی دریایی ایالات متحده (USNI) با انتشار ویدیویی سوختن سکوهای نفتی ایران که در جریان عملیات کمانگیر چابک | Operation Nimble Archer بخشی از درگیری‌ها در ماجرای جنگ نفتکش‌ها هدف قرار گرفت، نوشت: «#OTD in 1987, the U.S. Navy destroyed two Iranian oil platforms during Operation Nimble Archer. The operation was in retaliation for Iran's missile attack on a reflagged Kuwaiti tanker. Iranian forces had been using the platforms as command-and-control posts to track shipping. | در چنین روزی در سال 1987، نیروی دریایی ایالات متحده دو سکوی نفتی ایران را در جریان عملیات Nimble Archer نابود کرد. این عملیات به تلافی حمله موشکی ایران به یک نفتکش کویتی با پرچم جدید انجام شد. نیروهای ایرانی از این سکوها به عنوان پست‌های فرماندهی و کنترل برای ردیابی حمل و نقل استفاده می‌کردند.» ادعاهای خطرناک مطرح شده در این توییت که همان زمان توسط ایران تکذیب شده بود، همزمان با وقایع سریع در منطقه و جهان باید با دقت مورد توجه قرار بگیرد؛ چرا که ممکن است در آینده همین ادعاها مستمسک ماجراجویی‌های تازه شود. ویدیویی که این موسسسه منتشر کرده را می‌بینید.