به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه، در این راستا تا ساعاتی دیگر و طبق هماهنگی صورت گرفته، مدیران این باشگاه جلسهای با اوسمار ویهرا سرمربی برزیلی اسبق خود برگزار خواهند کرد.
پیمان حدادی که اکنون به عنوان سرپرست مدیرعاملی این باشگاه کار را در دست گرفته، با اشاره به نگرانی هواداران از آینده تیم، به دنبال این است تا از فرصت کوتاه باقیمانده به دنبال برطرف کردن مشکلاتی که در این فصل برای سرخپوشان در مسیر کسب نتیجه شکل گرفته بپردازد. فرصت ۲۳ هفتهای باقیمانده تا پایان فصل و شانس نساجی قهرمانی و همچنین فیفادی پیشرو باعث شده تا سرپرست مدیرعاملی سرخپوشان که گفته میشود از سوی کنسرسیوم بانکی به عنوان شانس اول مدیریت این باشگاه نیز معرفی میشود، به دنبال حل موانع فنی نیز باشد.
بر این اساس قرار است طی ساعات آتی و از عصر امروز با هماهنگی صورت گرفته، جلسهای بین مدیران این باشگاه و اوسمار ویهرا برگزار شود و شرایط این مربی برزیلی که در دوره یحیی گلمحمدی به عضویت کادرفنی در آمد و در ادامه با قبول مسوولیت فنی تیم، قهرمانی را کسب کرد، برگزار شود.
این در حالیست که مسوولیت فنی تیم طی زمان نهایی شدن انتخاب و حضور سرمربی بعدی، همچنان برعهده وحید هاشمیان خواهد بود تا این تیم با مشکل بزرگتری مواجه نشود.
ویهرا که بعد از جدایی از پرسپولیس راهی لیگ تایلند شده بود و همراه بوریرام به موفقیت دست یافته بود، چندی پیش از هدایت این تیم کنار رفت و اکنون گفته میشود مشکل بزرگی برای بازگشت به پرسپولیس ندارد و در صورت توافق نهایی در جلسه عصر امروز، به زودی راهی تهران خواهد شد تا ماجراجویی جدید خود را با سرخها دنبال کند.