En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جلسه پرسپولیس با اوسمار ویه‌را

بعد از تغییر مدیریت اکنون مدیران عضو هیات مدیره این باشگاه قصد دارند برای پایان دادن به بحران تیم، هرچه سریع‌تر بحث فنی را نیز به نتیجه برسانند.
کد خبر: ۱۳۳۵۴۱۴
| |
754 بازدید
|
۲
جلسه پرسپولیس با اوسمار ویه‌را

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه، در این راستا تا ساعاتی دیگر و طبق هماهنگی صورت گرفته، مدیران این باشگاه جلسه‌ای با اوسمار ویه‌را سرمربی برزیلی اسبق خود برگزار خواهند کرد.

پیمان حدادی که اکنون به عنوان سرپرست مدیرعاملی این باشگاه کار را در دست گرفته، با اشاره به نگرانی هواداران از آینده تیم، به دنبال این است تا از فرصت کوتاه باقی‌مانده به دنبال برطرف کردن مشکلاتی که در این فصل برای سرخپوشان در مسیر کسب نتیجه شکل گرفته بپردازد. فرصت ۲۳ هفته‌ای باقیمانده تا پایان فصل و شانس نساجی قهرمانی و همچنین فیفادی پیش‌رو باعث شده تا سرپرست مدیرعاملی سرخپوشان که گفته می‌شود از سوی کنسرسیوم بانکی به عنوان شانس اول مدیریت این باشگاه نیز معرفی می‌شود، به دنبال حل موانع فنی نیز باشد.

بر این اساس قرار است طی ساعات آتی و از عصر امروز با هماهنگی صورت گرفته، جلسه‌ای بین مدیران این باشگاه و اوسمار ویه‌را برگزار شود و شرایط این مربی برزیلی که در دوره یحیی گل‌محمدی به عضویت کادرفنی در آمد و در ادامه با قبول مسوولیت فنی تیم، قهرمانی را کسب کرد، برگزار شود.

این در حالیست که مسوولیت فنی تیم طی زمان نهایی شدن انتخاب و حضور سرمربی بعدی، همچنان برعهده وحید هاشمیان خواهد بود تا این تیم با مشکل بزرگ‌تری مواجه نشود.

ویه‌را که بعد از جدایی از پرسپولیس راهی لیگ تایلند شده بود و همراه بوریرام به موفقیت دست یافته بود، چندی پیش از هدایت این تیم کنار رفت و اکنون گفته می‌شود مشکل بزرگی برای بازگشت به پرسپولیس ندارد و در صورت توافق نهایی در جلسه عصر امروز، به زودی راهی تهران خواهد شد تا ماجراجویی جدید خود را با سرخ‌ها دنبال کند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
پرسپولیس اوسمار ویه‌را پیمان حدادی سرمربی برزیلی مدیریت بحران سرپرست سرخپوشان یحیی گل محمدی لیگ تایلند
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟
عکس: سنگ نوشته مزار رئیس جمهور فقید
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
موافقت پرسپولیس با استعفای لشگری
عکس: استوری خداحافظی سخنگوی پرسپولیس
برانکو هدفش را مشخص کرد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
0
0
پاسخ
واقعا اگه این مربی رو میخواستن،چرا گذاشتن بره؟؟عین خیلی از کارها
هدایتی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
0
0
پاسخ
یه قرارداد یکی دو ساله ببندید
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
به سردار رشید و سردار باقری گفتم اسرائیل می‌خواهد همه فرماندهان را بزند
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است
احضار کارفرما مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند
جزئیات مراسم عروسی دختر رهبر انقلاب
گوگوش را به دستور اشرف آنقدر زدند که به کما رفت
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد
شبکه عربی: ایران شش پایگاه موشکی جدید راه انداخته + زیرنویس
پیگیری‌های پلیس قطر درباره حادثه صابر کاظمی/ روایت‌های اولیه در استخر تأیید نمی‌شود
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی
شوک شبانه ترامپ: خودمان به موشک‌های تاماهاک‌ که به ایران زدیم نیاز داریم!
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...
از روسیه چه تجهیزاتی وارد شده است؟ / توضیحات عضو کمیسیون امنیت ملی درباره همکاری‌های دفاعی تهران و مسکو
دو نماینده مجلس به حبس محکوم شدند
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۲۶۲ نظر)
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۲۵۲ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۳۹ نظر)
احضار کارفرما مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن  (۱۰۷ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۷۹ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۴ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۷۱ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۷۰ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۹ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۶۱ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۶۰ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۵۹ نظر)
خودروهای دارای چراغ غیراستاندارد توقیف می‌شوند  (۵۷ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005bOw
tabnak.ir/005bOw