واکنش ابطحی به پخش فیلم عروسی دختر شمخانی

به گزارش تابناک؛ محمدعلی ابطحی فعال سیاسی با انتشار عکسی قدیمی از علی شمخانی نوشت:
خدا رحمت کند آقای صدوقی دوست عزیزم میگفت آدم اگر بگوید و بد باشد بهتر از اینه که نگوید و خر باشد.
در ماجرای عروسی غیر مختلط دختر آقای شمخانی در قسمت زنانه، طبیعی است عروس و بعضی مهمانها بی حجاب باشند.
رسم دست به دست دادن عروس و داماد توسط پدر عروس هم رایج است. بنده خدا شمخانی هم کاملا مراقب هست به این ور و اون ور نگاه نکند.
تندروترین آدمها هم نگفتهاند در بخش زنانه عروس و خانمها باید حجاب داشته باشند.
از شمخانی میتوان دلخور بود. اما این مورد بهانه خوبی نبود.
اشکال نقدهای بی دلیل این است که، مسئولان از نقد واقعی هم میتوانند فرار کنند.
بازم هر طور صلاحه. افشای عکس اشکال داشته نه مراسم.