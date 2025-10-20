En
واکنش ابطحی به پخش فیلم عروسی دختر شمخانی

از شمخانی می توان دلخور بود. اما این مورد بهانه خوبی نبود.
واکنش ابطحی به پخش فیلم عروسی دختر شمخانی

به گزارش تابناک؛ محمدعلی ابطحی فعال سیاسی با انتشار عکسی قدیمی از علی شمخانی نوشت:

خدا رحمت کند آقای صدوقی دوست عزیزم می‌گفت آدم اگر بگوید و بد باشد بهتر از اینه که نگوید و خر باشد.

در ماجرای عروسی غیر مختلط دختر آقای شمخانی در قسمت زنانه، طبیعی است عروس و بعضی مهمان‌ها بی حجاب باشند.

رسم دست به دست دادن عروس و داماد توسط پدر عروس هم رایج است. بنده خدا شمخانی هم کاملا مراقب هست به این ور و اون ور نگاه نکند.

تندرو‌ترین آدم‌ها هم نگفته‌اند در بخش زنانه عروس و خانم‌ها باید حجاب داشته باشند.

از شمخانی می‌توان دلخور بود. اما این مورد بهانه خوبی نبود.

اشکال نقد‌های بی دلیل این است که، مسئولان از نقد واقعی هم می‌توانند فرار کنند.

بازم هر طور صلاحه. افشای عکس اشکال داشته نه مراسم.

واکنش ابطحی به پخش فیلم عروسی دختر شمخانی

نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
0
0
پاسخ
چرا نظر مردم با مسئولین یکی نیست؟
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
0
0
پاسخ
اونوقت شما که این فیلم را دیدید گناه بود یا نه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
5
1
پاسخ
ما مردم همیشه از اونور بوم می افتیم به خدا که این موضوعات دیگه حل شده چرا دامن میزنید و دنبال تخریب هستین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
0
9
پاسخ
این ابطحی همه طرفی هست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
0
0
پاسخ
بهانه با دلیل فرق می کند اقای ابطحی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
0
1
پاسخ
بابا ابطحی دست بردار. از وسط برو به یه سمتی دیگه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
1
0
پاسخ
اولا چرا باید توی گرانترین هتل ایران و با هزینه میلیاردی عروسی دخترش را بگیرد.
دوما توی فیلم معلوم است که وقتی درب آسانسور بسته شد کلی مرد داخل آن بودند و داشتن تماشا میکردن
سوما چرا دخترش اینقدر لباس باز پوشیده بود
چهارما اصلا چرا در بخش زنها اومده بود شمخانی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
0
1
پاسخ
من درک میکنم مجلس خصوصی بوده . ولی نمیتونم لاکچری بودن عروسی رو در کنار منزل سوپر لوکس مردان پر مدعای سوپر انقلابی رو درک کنم .حال هی برین گیر بدین به لباس و اصلا بروتون نیارید کجا و چه مبلغی در این روزگار با نفسا در این مراسم خرج شده
