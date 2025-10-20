انفجار کپسول گاز در یک هتل آستارا

انفجار کپسول گاز مایع حین عملیات جوشکاری در هتل بین‌المللی اسپیناس شهرستان آستارا منجر به آتش‌سوزی و وقوع انفجار شدید شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ انفجار کپسول گاز مایع حین عملیات جوشکاری در هتل بین‌المللی اسپیناس شهرستان آستارا منجر به آتش‌سوزی و وقوع انفجار شدید شد و سه نفر در این حادثه مصدوم و با سوختگی به بیمارستان منتقل شدند.

براساس اعلام اولیه مقامات حاضر در محل، این حادثه بر اثر بی‌احتیاطی در حین انجام جوشکاری و انفجار کپسول گاز مایع روی داد که آتش‌سوزی گسترده‌ای را در پی داشت.

بابک حیدرزاده؛ رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان آستارا از مصدومیت سه نفر در این حادثه خبر داد و اظهار کرد: دو نفر از مصدومان این حادثه که دچار سوختگی شدید شده بودند، بلافاصله توسط امدادگران حاضر در محل امداد اولیه شده و برای ادامه درمان به بیمارستان آستارا اعزام شدند و تا دقایقی دیگر از طریق بالگرد امداد هوایی به مرکز استان اعزام خواهند شد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، یگان‌های سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آستارا و همچنین شهرداری لوندویل، نیروی انتظامی، عوامل اورژانس ۱۱۵ و امدادگران جمعیت هلال احمر شهرستان آستارا در محل حاضر شده و عملیات مهار آتش، امداد و نجات را آغاز کردند.

حیدرزاده گفت: در حال حاضر بررسی دقیق علل حادثه، میزان خسارات وارده و همچنین وضعیت سلامت مصدومان تحت نظر است.