En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

انفجار کپسول گاز در یک هتل آستارا

انفجار کپسول گاز مایع حین عملیات جوشکاری در هتل بین‌المللی اسپیناس شهرستان آستارا منجر به آتش‌سوزی و وقوع انفجار شدید شد
کد خبر: ۱۳۳۵۴۱۱
| |
494 بازدید
|
۱
انفجار کپسول گاز در یک هتل آستارا

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ انفجار کپسول گاز مایع حین عملیات جوشکاری در هتل بین‌المللی اسپیناس شهرستان آستارا منجر به آتش‌سوزی و وقوع انفجار شدید شد و سه نفر در این حادثه مصدوم و با سوختگی به بیمارستان منتقل شدند.

براساس اعلام اولیه مقامات حاضر در محل، این حادثه بر اثر بی‌احتیاطی در حین انجام جوشکاری و انفجار کپسول گاز مایع روی داد که آتش‌سوزی گسترده‌ای را در پی داشت.

بابک حیدرزاده؛ رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان آستارا از مصدومیت سه نفر در این حادثه خبر داد و اظهار کرد: دو نفر از مصدومان این حادثه که دچار سوختگی شدید شده بودند، بلافاصله توسط امدادگران حاضر در محل امداد اولیه شده و برای ادامه درمان به بیمارستان آستارا اعزام شدند و تا دقایقی دیگر از طریق بالگرد امداد هوایی به مرکز استان اعزام خواهند شد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، یگان‌های سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آستارا و همچنین شهرداری لوندویل، نیروی انتظامی، عوامل اورژانس ۱۱۵ و امدادگران جمعیت هلال احمر شهرستان آستارا در محل حاضر شده و عملیات مهار آتش، امداد و نجات را آغاز کردند.

حیدرزاده گفت: در حال حاضر بررسی دقیق علل حادثه، میزان خسارات وارده و همچنین وضعیت سلامت مصدومان تحت نظر است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
انفجار آتش سوزی هتل جوشکاری آستارا آتش بیمارستان
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟
عکس: سنگ نوشته مزار رئیس جمهور فقید
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
وقوع آتش‌سوزی مهیب در فرودگاه بین‌المللی پایتخت بنگلادش
ادعای آتش سوزی نفتکش حامل مواد نفتی ایران در خلیج عدن
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
0
1
پاسخ
بازم کپسول
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
به سردار رشید و سردار باقری گفتم اسرائیل می‌خواهد همه فرماندهان را بزند
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است
احضار کارفرما مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند
جزئیات مراسم عروسی دختر رهبر انقلاب
گوگوش را به دستور اشرف آنقدر زدند که به کما رفت
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد
شبکه عربی: ایران شش پایگاه موشکی جدید راه انداخته + زیرنویس
پیگیری‌های پلیس قطر درباره حادثه صابر کاظمی/ روایت‌های اولیه در استخر تأیید نمی‌شود
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی
شوک شبانه ترامپ: خودمان به موشک‌های تاماهاک‌ که به ایران زدیم نیاز داریم!
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...
از روسیه چه تجهیزاتی وارد شده است؟ / توضیحات عضو کمیسیون امنیت ملی درباره همکاری‌های دفاعی تهران و مسکو
دو نماینده مجلس به حبس محکوم شدند
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۲۶۲ نظر)
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۲۵۲ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۳۹ نظر)
احضار کارفرما مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن  (۱۰۷ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۷۹ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۴ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۷۱ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۷۰ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۹ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۶۱ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۶۰ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۵۹ نظر)
خودروهای دارای چراغ غیراستاندارد توقیف می‌شوند  (۵۷ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005bOt
tabnak.ir/005bOt