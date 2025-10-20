درخواست پلیس از مردم برای شناسایی پزشک قلابی

به گزارش تابناک؛ پلیس فتا پایتخت در اطلاعیه‌ای از مردم درخواست شناسایی فردی به نام پژمان قدرت‌بیگی (معروف به پژمان بیگی) کرد.

در این اطلاعیه آمده است:پلیس فتا تهران بزرگ با انتشار تصویر فردی به هویت «پژمان قدرت بیگی» (مشهور به پژمان بیگی) اعلام کرد، فرد مذکور که هیچ‌گونه مدرک پزشکی ندارد، اقدام به تاسیس موسسه غیر مجاز پزشکی و تبلیغ غیر مجاز خدمات سلامت محور و انتشار محتوای غیر اخلاقی از مراجعین در پیام رسان اینستاگرام نموده است و موجبات ورود صدمات جسمی و روحی به مراجعان و مردم را فراهم آورده و هم اکنون متواری است؛ لذا از شهروندان درخواست می‌گردد ضمن پرهیز از مراجعه به وی یا صفحات اینستاگرامی وی، چنانچه از محل اختفای نامبرده اطلاع دارند با مراجعه به شعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۶ تهران، یا پلیس فتا تهران بزرگ یا آیدی Poshtiban ۱۴۴۵ در پیام رسان ایتا ارتباط برقرار نمایند.