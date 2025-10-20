En
مهاجرانی: یارانه دهک‌های یک تا سه پرداخت شد

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در پخش زنده گزارش هفتگی تلویزیونی گفت:یارانه دهک‌های ۱ تا ۳ (یعنی دهک‌های اول، دوم و سوم) واریز شده است و انشاالله برای سایر دهک‌ها نیز در طول این مدت انجام خواهد شد.
مهاجرانی: یارانه دهک‌های یک تا سه پرداخت شد

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در پخش زنده گزارش هفتگی تلویزیونی گفت:یارانه دهک‌های ۱ تا ۳ (یعنی دهک‌های اول، دوم و سوم) واریز شده است و انشاالله برای سایر دهک‌ها نیز در طول این مدت انجام خواهد شد. 

مهمترین بخش های اظهارات مهاجرانی

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ فرایند پرداخت حقوق بازنشستگان از امروز آغاز شده و انشاالله ظرف ۷۲ ساعت و به صورت مرتب و طبق حروف الفبا، مانند همیشه پرداخت‌ها انجام خواهد شد. امیدواریم بانک‌های عامل نیز با سرعت عمل لازم این فرایند را انجام دهند تا مشکلی برای زندگی بازنشستگان عزیز ایجاد نشود.

-نکته دیگری مربوط به معوقات گندم‌کاران است. این عزیزان، به عنوان زحمت‌کشان تامین گندم به‌عنوان پایه اولیه نان، همیشه مورد احترام و قدردانی ما هستند. خوشبختانه پرداخت مطالبات گندم‌کاران انجام شده و بانک‌های عامل توانسته‌اند این موضوع را به خوبی پیگیری کنند. خدا را شکر، این مطالبات بدون تاخیر قابل توجه پرداخت شده است.

درباره کارت‌های متصل به سامانه «گام» است. همانطور که هفته‌های پیش و شنبه گذشته توضیح داده شد، مبلغ این کارت‌ها از ۳۰۰ به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و بازپرداخت آنها از ۱۲ به ۲۴ ماه تمدید شده است. 

هموطنان عزیز می‌توانند برای دریافت این کارت‌ها و بهره‌مندی از شرایط خرید و بازپرداخت ۲۴ ماهه، به شعب بانک‌های عامل، به ویژه بانک رفاه کارگران که شبکه گسترده‌ای با صنایع و فروشگاه‌های مختلف دارد، مراجعه کنند.

فاطمه مهاجرانی یارانه دریافت یارانه واریز یارانه بانک رفاه حقوق بازنشستگان
ناشناس
|
United States of America
|
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
0
0
پاسخ
خانم سخنگو هنر کردید
صمد
|
United States of America
|
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
0
2
پاسخ
زمان جنگ وحتی دهه 70و80 که کوپن میدادند این دهک بازیها نبود.عدم توانایی دولت درشناسایی افرادنیازمند دهک بندی را کاملا بیمعنا وبلکه ناعادلانه کرده است.مثلا من خانه ام را عوض کردم دولت که دیده چندمیلیارد حسابم گردش داشته منو ثروتمند فرض کرده یارانه را قطع نموده.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
0
0
پاسخ
فکر میکنم شق القمر کردن ،پول نیم کیلو لوبیا چیتی دادن در کشوری با ثروت بی انتها خدادادی
