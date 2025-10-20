فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در پخش زنده گزارش هفتگی تلویزیونی گفت:یارانه دهکهای ۱ تا ۳ (یعنی دهکهای اول، دوم و سوم) واریز شده است و انشاالله برای سایر دهکها نیز در طول این مدت انجام خواهد شد.
مهمترین بخش های اظهارات مهاجرانی
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ فرایند پرداخت حقوق بازنشستگان از امروز آغاز شده و انشاالله ظرف ۷۲ ساعت و به صورت مرتب و طبق حروف الفبا، مانند همیشه پرداختها انجام خواهد شد. امیدواریم بانکهای عامل نیز با سرعت عمل لازم این فرایند را انجام دهند تا مشکلی برای زندگی بازنشستگان عزیز ایجاد نشود.
-نکته دیگری مربوط به معوقات گندمکاران است. این عزیزان، به عنوان زحمتکشان تامین گندم بهعنوان پایه اولیه نان، همیشه مورد احترام و قدردانی ما هستند. خوشبختانه پرداخت مطالبات گندمکاران انجام شده و بانکهای عامل توانستهاند این موضوع را به خوبی پیگیری کنند. خدا را شکر، این مطالبات بدون تاخیر قابل توجه پرداخت شده است.
درباره کارتهای متصل به سامانه «گام» است. همانطور که هفتههای پیش و شنبه گذشته توضیح داده شد، مبلغ این کارتها از ۳۰۰ به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و بازپرداخت آنها از ۱۲ به ۲۴ ماه تمدید شده است.
هموطنان عزیز میتوانند برای دریافت این کارتها و بهرهمندی از شرایط خرید و بازپرداخت ۲۴ ماهه، به شعب بانکهای عامل، به ویژه بانک رفاه کارگران که شبکه گستردهای با صنایع و فروشگاههای مختلف دارد، مراجعه کنند.