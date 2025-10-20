جنجال بنزین ۵۵۰۰ تومانی از کجا شروع شد ؟! / یک مانع مهم برای افزایش قیمت بنزین

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید بحث افزایش بنزین به 5500 تومان، اصلا مطرح نبوده و صرفا نظرات شخصی مطرح شده‌اند.

علیرضا زندیان؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در خصوص ارجاع مصوبه مجلس در حذف 4 صفر از پول ملی کشور از سوی شورای نگهبان، اظهار کرد: عملا در ایران چک ها شاهد هستیم که دولت 4 صفر موجود در آنها را کمرنگ کرده است و دنبال این است تا موضوع را حل کند.

در بحث قِران و ریال ابهام وجود دارد

وی افزود: مباحثی که در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد این بود که برخی ها هم به قِران اعتقاد داشتند و هم به تومان. الان در همه معاملات و امورات روزمره پرداخت ها بر اساس تومان انجام می شود. یکی از ابهامات همین بحث قِران یا ریال است که ابهام ایجاد می شود. باید روشن شود که به چه صورت خواهد بود؟

زندیان تصریح کرد: قصد ما از حذف صفرها تقویت ارزش تومان است. در موضوع قِران و ریال ابهامی وجود دارد که باید رفع شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه در اکثر کشورهای دنیا از جمله ترکیه که صفرها را حذف کرده اند، تاثیر آنچنانی روی تورم نداشته است، گفت: در کنار حذف صفرهای واحدهای پولی باید یک سری زیرساخت ها و امکانات نیز فراهم شوند، از جمله توجه ویژه به بازار سرمایه، جلوگیری از خلق پول توسط بانک مرکزی که عامل افزایش تورم و افزایش نقدینگی است، اجرای قانون بانکداری اسلامی و توجه به فصول پولی و بانکی در برنامه هفتم باید صورت بگیرد.

وی تاکید کرد: دولت و بانک مرکزی باید نظارت کلی، منسجم و برنامه جامعی برای نرخ ارز داشته باشند. افزایش نرخ ارز و تورم در کاهش ارزش پول ملی تاثیرگذار بوده است.

زندیان با اشاره به اینکه همان موقع (حذف 4 صفر) هم روی این موارد بحث بود و باید این موضوعات را در نظر گرفت تا برنامه و راهکار مناسبی برای این موضوع شکل بگیرد تا در دراز مدت واحد پول ملی تثبیت شود، اظهار کرد: نباید شرایط به گونه ای باشد با افزایش قیمت ارز، ارزش پول ملی کاهش یاید.

دلایل ارجاع مصوبه حذف 4 صفر از سوی نگهبان به مجلس

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ارجاع مصوبه مجلس در حذف 4 صفر از پول ملی از سوی نگهبان، گفت: قطعا هر مصوبه ای که به شورای نگهبان رای 280 نماینده را ندارد و همه نمایندگان نظر مثبتی روی آن ندارند. مصوبات مجلس با اکثریت آرا به شورای نگهبان ارسال می شوند. شاید یکی از دلایل شورای نگهبان همین مواردی که اعلام کردم باشد و در آنها ابهام باشد. شاید این سوالات و ابهاماتی از این دست که اگر قِران را در نظر گرفته اید این موضوع چه تاثیری دارد؟ ریال را حذف کرده ایم که ارزش تومان افزایش پیدا کند، در جامعه قیمت ها همه با تومان معامله می شوند.

زندیان گفت: در این ارتباط نقص هایی در گذشته و زمان تصویب این لایحه به این شکل وجود داشت.

وی در بخش دیگری از صحبت هایش در ارتباط با مباحثی که اخیرا در فضای مجازی در ارتباط با افزایش قیمت بنزین از 1500 تومان به 5500 تومان مطرح می شود، گفت: بر هیچ کس پوشیده نیست که قیمت واقعی حامل های انرژی از جمله بنزین، قیمت فعلی (1500 تومان) نیست. همه می گویند این قیمت واقعی نیست. همچنین بنزین کیفیت خوبی هم ندارد. در واقع هم قیمت آن واقعی نیست و هم کیفیت مناسبی ندارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: اگر دولت قصد دارد بر اساس نرخ تورم، یا حتی پایین تر از آن، قیمت های حامل های انرژی را واقعی کند، باید یک طرح جامع و کامل داشته باشد تا از آثار روانی قیمت واقعی بنزین جلوگیری کند و افزایش قیمت بنزین روی قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم تاثیر نگذارد. اینگونه نباشد که یک عده از داخل از این موضوع برای رسیدن به منافع خود استفاده کنند و قیمت ارز و کالاها را بالا ببرند.

زندیان تصریح کرد: مدیریت دولت در این زمینه باید جامع و کامل باشد و احتیاط کند. در کنار دولت، مجلس هم وظیفه سنگینی دارد که در قبال این موضوع نظارت کند. اگر در این زمینه ضعیف عمل شود، قطعا تعدادی عوامل واسطه ای داخلی که در بازار سکه، طلا و ارز نیز حضور دارند، فضا برایشان بازتر می شود تا با افزایش قیمت بنزین، افزایش قیمت ارز و کالاها به منافع خود برسند. باید طرح دولت جامع باشد.

افزایش قیمت بنزین به 5500 تومان گمانه زنی های شخصی یک سری افراد است

وی در پاسخ به این سوال که آیا بحث افزایش قیمت بنزین مشخصا از 1500 تومان به 5500 تومان، صحت دارد گفت: ما این قیمت را نشنیده ایم و در کمیسیون هم چنین موضوعی مطرح نشده است. برخی ها در این خصوص نظرات خودشان را بیان می کنند.