دیس بک تند یوسف پزشکیان به یاسر جبرائیلی
دیس بک یوسف پزشکیان، فرزند رئیسجمهور به یاسر جبرائیلی: توزیع رانت تضییع حقالناس نیست؟
کد خبر:
۱۳۳۵۴۰۱
تاریخ انتشار:
۲۸ مهر ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۰
20 October 2025
دیس بک
یوسف پزشکیان
یاسر جبرائیلی
رانت
حق الناس
غیر قابل انتشار:
۰
در انتظار بررسی:
۰
انتشار یافته:
۱
رضا
|
|
۱۲:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
0
0
پاسخ
هر دو اتفاق توسط پدر آقا یوسف دارد انجام می شود
