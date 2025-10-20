En
رئیس جدید سازمان حج و زیارت بالاخره معرفی شد

با انتصاب علیرضا رشیدیان به ریاست سازمان حج و زیارت، مسیر اجرایی این سازمان پس از حدود دو ماه بلاتکلیفی روشن شد. او باید فرآیندهای حج و زیارت را سرعت بخشد، هزینه‌ها را کاهش دهد و خدمات سفر حجاج را بهبود دهد.
رئیس جدید سازمان حج و زیارت بالاخره معرفی شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ پس از بیش از ۵۰ روز، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدعباس صالحی، وضعیت سازمان حج و زیارت را مشخص کرد.

بر این اساس، وزیر ارشاد طی حکمی، علیرضا رشیدیان را به عنوان رئیس جدید سازمان حج و زیارت منصوب کرد.

در حکمی که امروز ۲۸ مهر منتشر شد، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اهمیت پیگیری برنامه‌های کلان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت چهاردهم تأکید کرد. همچنین بر رصد تحولات در کشور‌های میزبان حج و زیارت، تدبیر برنامه‌های راهبردی متناسب با آن، روان‌سازی و تسریع فرآیند‌های مرتبط با حج و زیارت، تلاش برای کاهش هزینه‌ها همراه با بهبود خدمات سفر، توسعه زیرساخت‌های فناورانه با تأکید بر امنیت، سرعت و هوشمندی، بازنگری و اصلاح روش‌های تأمین مالی سازمان و امور مرتبط با حج و زیارت، تسهیل مشارکت بخش خصوصی در امور مرتبط با عمره مفرده و زیارت، تقویت عزت، امنیت و منزلت حجاج و زائران ایرانی، و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت دیپلماسی حج و زیارت در روابط ایران با کشور‌های میزبان و جهان اسلام تأکید شده است.

علیرضا رشیدیان پیش‌تر در دولت روحانی به عنوان رئیس سازمان حج و زیارت فعالیت کرده است. از دیگر سوابق اجرایی او می‌توان به نماینده ویژه رئیس‌جمهور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، استاندار خراسان رضوی، مدیر بازرسی بعثه مقام معظم رهبری و سمت‌های اجرایی متعدد در حوزه‌های گوناگون اشاره کرد.

پیش از این علیرضا بیات رئیس سازمان حج و زیارت بود که از اوایل شهریور از مسئولیت کناره‌گیری کرد.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
0
0
پاسخ
مردی برای همه فصول و همه سمتها ، زمانی هم در سازمان بنادر و کشتیرانی دو نفر بودند که به نوبت در دولتهای مختلف جایشان را عوض می کردند
