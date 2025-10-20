En
پرداخت حقوق مهرماه بازنشستگان آغاز شد

پرداخت حقوق مهرماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی از امروز - دوشنبه ۲۸ مهر - آغاز شد.
پرداخت حقوق مهرماه بازنشستگان آغاز شد

 

به گزارش تابناک به نقل از سازمان تامین اجتماعی، پرداخت حقوق مربوط به مهرماه بازنشستگان و تمامی مستمری‌بگیران این سازمان، از صبح امروز آغاز و به تدریج طی ۷۲ ساعت به ترتیب حروف الفبا و از طریق بانک‌های عامل به حساب اقراد واریز خواهد شد.

پرداخت معوقات مربوط به مشمولین باقی مانده از جانب بانک رفاه کارگران نیز به ترتیب حروف الفبا و طی یک هفته به پایان می‌رسد.

سازمان تامین اجتماعی تاکید کرده، تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است، لذا به تمامی مخاطبین گرامی توصیه می‌شود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.irیا کانال‌ها و صفحات رسمی سازمان که در کلیه شبکه‌های اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media در دسترس است، دنبال نمایند.

سامانه پاسخگویی تأمین اجتماعی نیز با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به صورت شبانه‌روزی پاسخگوی سوالات ذینفعان می‌باشد.

تامین اجتماعی بازنشستگان حقوق مهر ماه حقوق بازنشستگان خبر فوری سازمان تامین اجتماعی
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
0
0
پاسخ
هر کی به سهم خودش خون ملت رو میمکه ۷ ماه پیش طلب بازنشستگان با دلار ۸۵ تومانی چقدر میشد الان با دلار بالای ۱۰۰ چقدر ارزش داره
حق مردم رو بخورید
بازنشسته تامین اجتماعی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
0
0
پاسخ
واقعا چرا مسوولان بعد از هفت ماه برای پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان تامین اجتماعی یه برنامه شفاف و تعیین شده اعلام نکردند تا اینگونه حالا عده‌ای از بازنشستگان از دریافت معوقات خود محروم شوند و با دلخوری همچنان منتظر واریز بمانند!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
0
0
پاسخ
تامین اجتماعی زمانی سرمایه اش بیشتر از شرکت نفت بود حتی نقل میکنند در زمان جنگ چون استخراج نفت مرقوم به صرفه نبوده چندین ماه حقوق کارکنان شرکت نفت را هم پرداخت میکرده الان ببین مدیران نالایق به چه روزی انداخته اند که معوقه فروردین را در مهر ماه قادر نیست پرداخت کنه .
