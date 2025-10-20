پرداخت حقوق مهرماه بازنشستگان آغاز شد

به گزارش تابناک به نقل از سازمان تامین اجتماعی، پرداخت حقوق مربوط به مهرماه بازنشستگان و تمامی مستمریبگیران این سازمان، از صبح امروز آغاز و به تدریج طی ۷۲ ساعت به ترتیب حروف الفبا و از طریق بانکهای عامل به حساب اقراد واریز خواهد شد.
پرداخت معوقات مربوط به مشمولین باقی مانده از جانب بانک رفاه کارگران نیز به ترتیب حروف الفبا و طی یک هفته به پایان میرسد.
سازمان تامین اجتماعی تاکید کرده، تنها مرجع رسمی اطلاعرسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است، لذا به تمامی مخاطبین گرامی توصیه میشود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.irیا کانالها و صفحات رسمی سازمان که در کلیه شبکههای اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media در دسترس است، دنبال نمایند.
سامانه پاسخگویی تأمین اجتماعی نیز با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به صورت شبانهروزی پاسخگوی سوالات ذینفعان میباشد.