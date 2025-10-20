آخرین وضعیت سلامت صابر کاظمی

به گزارش تابناک؛ میلاد تقوی، رئیس فدراسیون والیبال در مورد آخرین وضعیت صابر کاظمی که در قطر و در کما به سر میبرد، اظهار داشت: شب گذشته با سفیر ایران در قطر صحبت کردم. متاسفانه تغییری در وضعیت صابر به وجود نیامده و او هنوز به هوش نیامده است.
علت به کما رفتن صابر کاظمی مشخص شد؛ برقگرفتگی در استخر هتل
رئیس فدراسیون والیبال ادامه داد: منتظر هستیم تا امروز یک تیم پزشکی جدید، وضعیت صابر کاظمی را بررسی کنند و نظر قطعی خودشان را اعلام کنند.
تقوی گفت: در همان روز نخست، هماهنگیهایی با فدراسیون والیبال قطر انجام دادیم تا کارهای مربوط به ویزا و اقامت خانواده او در قطر انجام شود. آنها ساعت ۱۰:۳۰ شب به قطر پرواز کردند.
او تصریح کرد: من اطلاعات دقیقی از جزئیات اتفاقی که برای این ملیپوش والیبال ایران افتاده ندارم. تمرکز ما فعلا روی سلامتی صابر است و هنوز سراغ مسائل حقوقی نرفتهایم.