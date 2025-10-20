En
مایکروسافت قصد دارد صفحه‌کلید را تعطیل کند/ بروزرسانی بزرگی برای Windows 11 در راه است

در حرکتی غیرمنتظره، Microsoft اعلام کرده که در تاریخ ۱۶ اکتبر ۲۰۲۵ تصمیم دارد بروزرسانی مهمی برای Windows 11 منتشر کند که تأکیدی آشکار بر کاهش وابستگی به صفحه‌کلید و ماوس دارد. کاربران احتمالاً شاهد انتقال به تعامل صوتی بیشتر خواهند بود.
مایکروسافت قصد دارد صفحه‌کلید را تعطیل کند/ بروزرسانی بزرگی برای Windows 11 در راه است

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، مایکروسافت که در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در حوزه هوش مصنوعی، دستیارهای صوتی و پردازش زبانی انجام داده، اکنون قصد دارد راهکار جدیدی برای سیستم‌عامل Windows 11 ارائه کند که می‌تواند نحوه تعامل کاربران با کامپیوتر را به‌طور بنیادین دگرگون کند. این بروزرسانی که تاریخ رونمایی رسمی آن ۱۶ اکتبر ۲۰۲۵ تعیین شده، با اعلانِ رمزگونه «دست‌هایتان آماده است مرخصی بگیرند» از سوی حساب رسمی مایکروسافت در شبکه X همراه بوده است. 

اطلاعات بیشتر نشان می‌دهد که این بروزرسانی به معنای کاهش نقشِ مرسومِ صفحه‌کلید و ماوس نیست؛ بلکه مایکروسافت قصد دارد تا استفاده از فرمان‌های صوتی هوشمند را به‌صورت گسترده‌تر در سطح سیستم‌عامل تعبیه کند تا کاربران بتوانند دستورات، نوشتار، جستجو و کنترل نرم‌افزارها را با صدایشان انجام دهند. گفته می‌شود این اقدامات بخشی از چشم‌انداز بلند مدتی مایکروسافت برای سیستم‌عامل است، جایی که تایپ کردن و حرکت دادن موس تنها بخش کوچکی از تجربه کاربری خواهند بود. 

از منظر فناورانه، این حرکت با ورود سیستم‌های تشخیص صوتی پیچیده‌تر، بهبود پردازش محلی (on‑device) و بهره‌گیری از توان پردازنده‌های نورونی (NPU) و موتورهای هوش مصنوعی شرح داده شده است. تحلیلگران بر این باورند که مایکروسافت قصد دارد امکان پردازش مستقیم صوتی بدون نیاز دائمی به اتصال شبکه یا سرویس ابری را گسترش دهد تا تجربه‌ای کم‌تاخیر، خصوصی‌تر و فراگیرتر فراهم شود. 

تغییر در تعامل کاربر با کامپیوتر، اگرچه تدریجی است، اما پیامدهای گسترده‌ای خواهد داشت:

  • دسترس‌پذیری بیشتر: افراد دارای محدودیت‌های فیزیکی شاید راحت‌تر بتوانند با سیستم‌عامل تعامل کنند.

  • افزایش بهره‌وری: فرمان‌های صوتی می‌توانند کارها را سریع‌تر انجام دهند، مخصوصاً در سناریوهای چندوظیفه‌ای.

  • چالش‌های امنیت و حریم خصوصی: استفاده بیشتر از صدا به معنای پردازش بیشتر داده‌های حساس صوتی است که باید به‌درستی محافظت شود.

  • تغییر در طراحی سخت‌افزار: تولیدکنندگان لپ‌تاپ و دستگاه ممکن است صفحه‌کلیدها و ترک‌پدها را کوچک‌تر کنند یا جایگزین‌های جدیدی برای آن‌ها بیابند.

با این حال، موانعی نیز پیش رو هستند. برخی کاربران احتمالاً به تغییرات عادت ندارند یا ترجیح می‌دهند همچنان با روش‌های مرسوم کار کنند. علاوه بر این، اجرای دقیق فرمان‌های صوتی در شرایط محیطی مختلف همچنان چالشی است؛ به‌خصوص وقتی نویز محیط، لهجه‌های گوناگون یا زبان‌های محلی مطرح باشند.

در مجموع، این اعلام نشان‌دهنده شروع یک مرحله جدید در عرصه سیستم‌عامل‌های دسکتاپ است: جایی که تعامل کاربر با کامپیوتر از طریق صدا و هوش مصنوعی بیش از هر زمان دیگری مورد تأکید خواهد بود. کاربران علاقه‌مند باید در تاریخ ۱۶ اکتبر ۲۰۲۵ ساعت انتشار رسمی این بروزرسانی را دنبال کنند تا ببینند آیا تجربه کاری‌شان با Windows 11 به‌طور ملموس تغییر خواهد کرد.

