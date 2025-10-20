En
هشدار نسبت به ناترازی گاز درصورت عدم صرفه‌جویی

همزمان با افت دمای هوا، مدیریت مصرف گاز بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است؛ مسئولان استان تهران با هشدار نسبت به احتمال ناترازی در صورت تداوم الگوی ناصحیح مصرف، از برنامه‌ریزی گسترده برای تأمین سوخت نیروگاه‌ها و جلوگیری از قطعی گاز خانوارها خبر می‌دهند.
هشدار نسبت به ناترازی گاز درصورت عدم صرفه‌جویی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در نیمه دوم سال و با فرارسیدن فصل سرما، موضوع تأمین انرژی و به ویژه گاز طبیعی، بار دیگر به یکی از دغدغه‌های اصلی خانوارها، صنایع و مدیریت شهری تبدیل شده است. در شرایطی که کاهش دما موجب افزایش مصرف گاز در بخش خانگی می‌شود، تأمین پایدار این منبع حیاتی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، صرفه‌جویی هوشمندانه و همکاری همه جانبه مردم و دستگاه‌های مسئول است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که در صورت تداوم الگوی ناصحیح مصرف، فشار بر شبکه توزیع گاز افزایش یافته و این مساله می‌تواند منجر به محدودیت در تأمین سوخت نیروگاه‌ها و حتی ایجاد چالش در بخش صنعت شود.

سید کمال میرجعفریان معاون عمرانی استانداری تهران با اشاره به وضعیت مصرف گاز در استان در فصل سرما به ایسنا می‌گوید: در مساله مصرف آب، برق و گاز و به نوعی حامل‌های انرژی و سوخت برنامه‌های ما با حضور دستگاه‌های ذیربط به صورت کوتاه مدت و بلند مدت و بر اساس شرایط و اقتضای زمان پیگیری شده است؛ با این حال مردم عزیز استحضار دارند که محدودیت‌های تأمین منابع یا شرایط اقلیمی، منابع دیگر را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی تصریح می‌کند: وقتی بارندگی‌ها کم می‌شود ذخایر پشت سد‌ها کم خواهد شد و مجبور می‌شویم تا از سوخت‌های فسیلی برای تأمین انرژی استفاده کنیم؛ امیدواریم مردم عزیزمان همچنان که در سال گذشته همراهی و کمک کردند، امسال هم با تمهیدات لازم و مصرف بهینه در فصل زمستان، در مدیریت مصرف همراهی کنند. اگر صرفه‌جویی انجام نشود احتمال دارد دوباره مشکل گاز داشته باشیم.

هیچ محدودیتی در تأمین برق و گاز نداریم

در ادامه حشمت الله عسگری معاون اقتصادی استاندار تهران نیز در این خصوص با اشاره به وضعیت مصرف انرژی در واحد‌های تولیدی شهر تهران در گفت‌و‌گو با ایسنا می‌گوید: خداروشکر در حال حاضر هیچ محدودیتی در تأمین برق و گاز نداریم و واحد‌های تولیدی هم در حال کار هستند و امیدواریم کار به ناترازی کشیده نشود.

وی اضافه می‌کند: تمهیدات کافی برای نیمه دوم سال اندیشیده شده است و برای تأمین سوخت نیروگاه‌ها بالای ۳ میلیارد لیتر ذخیره سازی انجام شده است و امیدوار هستیم که حداقل قطعی برای خانوار‌ها نداشته باشیم و برنامه ریزی در این خصوص صورت گرفته است، البته بستگی دارد که دما چگونه شود و مصرف گاز چگونه تغییر کند. ما امیدوارم هستیم که امسال فشاری که در موضوع مدیریت مصرف به واحد‌های تولیدی می‌آید نسبت به سال گذشته به مراتب کمتر باشد.

