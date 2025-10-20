En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

برانکو هدفش را مشخص کرد

گزینه سرمربیگری پرسپولیس که بارها با پیشنهاد این تیم ایرانی مواجه شد، قصد ندارد تا بعد از جام جهانی ۲۰۲۶ به تیم های باشگاهی برگردد و هدفش نشستن روی نیمکت یکی از تیم های ملی است.
کد خبر: ۱۳۳۵۳۵۲
| |
661 بازدید
|
۱

برانکو هدفش را مشخص کرد

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ برانکو ایوانکوویچ سرمربی کروات و پیشین پرسپولیس، بدون اتلاف وقت پاسخ خود را درباره پیشنهاد بازگشت به نیمکت سرخپوشان اعلام کرد. پاسخی که طبق روال همیشگی او، شفاف و صریح بود. برانکو فعلاً قصد بازگشت به فوتبال باشگاهی را ندارد و ترجیح می‌دهد مسیرش را در سطح ملی ادامه دهد.

از دوران طلایی در پرسپولیس تا تجربه‌های ناآرام آسیایی

برانکو در دوران حضورش در پرسپولیس یکی از موفق‌ترین ادوار تاریخ این باشگاه را رقم زد و سه قهرمانی پیاپی در لیگ برتر را به نام خود ثبت کرد. پس از جدایی از جمع سرخ‌ها، هدایت الاهلی عربستان را بر عهده گرفت، اما دوران حضورش در این تیم چندان دوام نیاورد و خیلی زود از کار برکنار شد.

او سپس مسیر متفاوتی را انتخاب کرد و سراغ نیمکت تیم‌های ملی رفت؛ ابتدا با عمان در جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا حاضر شد و بعد از آن هدایت تیم ملی چین را در مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ بر عهده گرفت. با این حال، هیچ‌کدام از این دو تجربه مطابق انتظار او پیش نرفت.

هدف نهایی: جام جهانی ۲۰۲۶

برانکو اکنون بار دیگر در آستانه تصمیمی مهم قرار گرفته است. در حالی که پرسپولیس با توجه به شرایط اخیر خود تمایل داشت از تجربه او استفاده کند، این مربی کروات اعلام کرده فعلاً قصد بازگشت به سطح باشگاهی را ندارد.

با توجه به افزایش تعداد تیم‌های حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ به ۴۸ تیم، برانکو این تورنمنت را فرصتی استثنایی برای بازگشت دوباره به سطح اول فوتبال جهان می‌داند. به این ترتیب، تکلیف مرد محبوب سال‌های نه‌چندان دور پرسپولیس مشخص شد که هدف نهایی او نیمکت جام جهانی است، نه نیمکت سرخ!

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس لیگ برتر الاهلی عربستان تیم ملی جام جهانی عمان جام ملت‌های آسیا
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟
عکس: سنگ نوشته مزار رئیس جمهور فقید
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس: استوری خداحافظی سخنگوی پرسپولیس
آخرین وضعیت مذاکره پرسپولیس با برانکو
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
0
1
پاسخ
بهتر از قلعه نویی هست. لطفا تا دیر نشده فکری بکنید.
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
به سردار رشید و سردار باقری گفتم اسرائیل می‌خواهد همه فرماندهان را بزند
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت
احضار کارفرما مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند
گوگوش را به دستور اشرف آنقدر زدند که به کما رفت
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد
پیگیری‌های پلیس قطر درباره حادثه صابر کاظمی/ روایت‌های اولیه در استخر تأیید نمی‌شود
شبکه عربی: ایران شش پایگاه موشکی جدید راه انداخته + زیرنویس
شوک شبانه ترامپ: خودمان به موشک‌های تاماهاک‌ که به ایران زدیم نیاز داریم!
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...
جزئیات مراسم عروسی دختر رهبر انقلاب
دو نماینده مجلس به حبس محکوم شدند
از روسیه چه تجهیزاتی وارد شده است؟ / توضیحات عضو کمیسیون امنیت ملی درباره همکاری‌های دفاعی تهران و مسکو
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۲۵۵ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۳۹ نظر)
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۲۲۴ نظر)
احضار کارفرما مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن  (۱۰۵ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۷۹ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۴ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۷۱ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۷۰ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۹ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۶۱ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۶۰ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۵۸ نظر)
خودروهای دارای چراغ غیراستاندارد توقیف می‌شوند  (۵۷ نظر)
تصاویر بازداشت رذلی که مردم ایران را عصبانی کرد  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005bNw
tabnak.ir/005bNw