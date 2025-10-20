En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کارت‌های بانکی مسافران قربانی کلاهبرداران مترو

مدیر ارتباطات شرکت بهره برداری مترو تهران گفت: مسافران مترو در صورت مشکل در خرید بلیت، فقط به کارکنان ایستگاه مراجعه کنند و از سپردن کارت بانکی به دیگران خودداری کنند.
کد خبر: ۱۳۳۵۳۴۸
| |
359 بازدید

کارت‌های بانکی مسافران قربانی کلاهبرداران مترو

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری دانشجو؛ هادی زند مدیر ارتباطات شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه گفت: در ماه‌های اخیر تعدادی از مسافران در ایستگاه خیام در خط یک متروی تهران اعلام کرده‌اند که به‌دلیل بروز مشکل در استفاده از دستگاه‌های خودکار فروش بلیت و اعتماد به سایر مسافران برای انجام عملیات بانکی، کارت بانکی آنان جابه‌جا و مبالغی از حسابشان برداشت شده است.

زند بیان داشت: از مسافران درخواست می‌شود در صورت مواجهه با هرگونه مشکل در خرید بلیت یا استفاده از دستگاه‌های فروش، مستقیماً به کارکنان ایستگاه مراجعه کنند و از واگذاری کارت بانکی یا رمز خود به سایر افراد جداً خودداری کنند.

وی با بیان اینکه هدف از بیان این خبر، آگاه‌سازی عمومی و پیشگیری از تکرار موارد مشابه است، تأکید کرد: شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه همواره حفظ امنیت و آرامش مسافران را در اولویت قرار داده و با اطلاع‌رسانی به‌موقع، تلاش می‌کند از بروز مشکلات احتمالی در فرآیند خدمات‌رسانی جلوگیری کند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
بلیت مترو کارت بانکی هادی زند رمز
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟
عکس: سنگ نوشته مزار رئیس جمهور فقید
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ایستگاه مترو مریم مقدس(س) در آستانه افتتاح
آماده‌سازی ایستگاه مترو مریم مقدس‌(س)
زمان پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری آبان اعلام شد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
به سردار رشید و سردار باقری گفتم اسرائیل می‌خواهد همه فرماندهان را بزند
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت
احضار کارفرما مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند
گوگوش را به دستور اشرف آنقدر زدند که به کما رفت
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد
پیگیری‌های پلیس قطر درباره حادثه صابر کاظمی/ روایت‌های اولیه در استخر تأیید نمی‌شود
شبکه عربی: ایران شش پایگاه موشکی جدید راه انداخته + زیرنویس
شوک شبانه ترامپ: خودمان به موشک‌های تاماهاک‌ که به ایران زدیم نیاز داریم!
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...
جزئیات مراسم عروسی دختر رهبر انقلاب
دو نماینده مجلس به حبس محکوم شدند
از روسیه چه تجهیزاتی وارد شده است؟ / توضیحات عضو کمیسیون امنیت ملی درباره همکاری‌های دفاعی تهران و مسکو
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۲۵۵ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۳۹ نظر)
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۲۲۵ نظر)
احضار کارفرما مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن  (۱۰۵ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۷۹ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۴ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۷۱ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۷۰ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۹ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۶۱ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۶۰ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۵۹ نظر)
خودروهای دارای چراغ غیراستاندارد توقیف می‌شوند  (۵۷ نظر)
تصاویر بازداشت رذلی که مردم ایران را عصبانی کرد  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005bNs
tabnak.ir/005bNs