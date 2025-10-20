به گزارش تابناک به نقل از اعتماد؛ محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا درخصوص جریان تخریبی که علیه منافع ملی و چهرههای ملی و تصویب مصوباتی چون CFT و پالرمو شکل گرفته، میگوید: افراد و گروههای تندرو هیچ نقطه روشنی در کارنامه خود ندارند. آنها هیچ تصمیمی نگرفتهاند که در راستای منافع ملی و مصالح عمومی ایرانیان باشد. حتی یک مورد را در کارنامه آنها نمیتوان پیدا کرد که گامی به سمت توسعه و رشد اقتصادی کشور برداشته باشند. شخصا 14 روز وقت گذاشتم و کارنامه جریان تندرو را از سال 84 تا 1404 مرور کردم تا مواردی از صلاح و بهبود در عملکرد آنها پیدا کنم. صادقانه میگویم حتی یک مورد در کارنامه آنها ندیدم. اما این جریانات رادیکال که هیچ گامی به سمت رشد و تعالی کشور برنداشتهاند .
مهاجری ادامه میدهد: طبیعی است افراد و جریاناتی که کارنامه ندارند با تخریب دیگرانی که کارنامه دارند، تلاش میکنند دستاوردهای سایر افراد و گروهها را زیر سوال ببرند. این روش باعث میشود کارنامه نداشتن خودشان دیده نشود و در بحبوحه جنجالسازیها مدفون شود. این تندروها دست به اقداماتی میزنند که من نام آنها را شارلاتانیزم سیاسی و شارلاتانیسم اخلاقی میگذارم. برای اینکه ضعف خودشان پوشیده شود شروع میکنند نقاط قوت دیگران را ضربه بزنند. از 2 دهه قبل به صورت سیستماتیک در حال تخریب افرادی هستندکه در راستای منافع ملی قدم بر میدارند.»
مهاجری یادآور میشود: «اما همین جریان تندرو با ویژگیهایی که عرض کردم به دنبال آن است که ارتباط ایران با نظام بینالملل تضعیف شده یا قطع شود. مدلی که تندروها برای ایران در ذهن دارند، از جنس نظام حکمرانی در کرهشمالی است. کرهشمالی مردمانی مسخ شده با فرهنگی کوچک و سطح نازلی از حقوق شهروندی در آن لحاظ میشود. پایداریچیها به دنبال این هستند که مدلی حتی پایینتر از کرهشمالی را در ایران پیادهسازی کنند.»
این تحلیلگر در پاسخ به این پرسش درخصوص تخریب دستاوردهای دولت در بخشهای مختلف ازجمله تصویب CFT و پالرمو همچنین مذاکرات و... توسط برخی افراد تندرو میگوید: «درباره مساله تصویب FATF ذکر این نکته ضروری است که مجمع FATF که اخیرا از ایران برای حضور در جلسهای ویژه دعوت کرده، در پاریس جلساتی را برگزار میکنند در حال بهروز رسانی استانداردهای خود هستند و ایران هم باید با معیارهای جدید خود را تطبیق دهد. ممکن است با این معیارهای تازه ایران ناگزیر شود مصوبه تازهای در مجلس داشته باشد و اقدامات تازهای رقم بزند.