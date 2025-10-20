En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

چرا فیلم عروسی شمخانی جنجالی شد؟!

انتشار فیلم عروسی دختر شمخانی از چند جهت قابل توجه و ارزیابی است.
کد خبر: ۱۳۳۵۳۲۹
| |
1172 بازدید
چرا فیلم عروسی شمخانی جنجالی شد؟!

انتشار فیلم عروسی دختر شمخانی از چند جهت قابل توجه و ارزیابی است.

به گزارش تابناک به نقل از اعتماد؛ نخست اینکه این فیلم انتشار نوعی حریم خصوصی زندگی یک شهروند است. البته این نقد از جانب بسیاری از فعالان سیاسی و کاربران شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است که وقتی فضایی ایجاد می‌شود که حریم خصوصی زندگی افراد رعایت نمی‌شود بدون شک تقبیح انتشار حریم خصوصی چهره‌ای در سطح و سمت دبیر اسبق شورای عالی امنیت ملی نیز کارساز نیست.

این انتقاد تا اندازه‌ای درست است؛ یعنی رویه‌ای که بخواهد از تصاویر زندگی شخصی افراد استفاده ابزاری کند به خودی خود امری قبیح و زننده است حال این تصاویر متعلق به یک فعال سیاسی یا شهروند عادی باشد یا تصاویر خصوصی مراسم عروسی دختر علی شمخانی.

می‌توان این نقد را طرح کرد با این ملاحظه که شمخانی هرگز در سمت و مسوولیت امنیتی نبوده است که از چنین رویه‌هایی دفاع کند که حالا میدان تسویه‌حساب باز باشد و بگویند خود کرده را تدبیر نیست. شمخانی در میان بسیاری از چهره‌های هم‌صنف و همگروه خودش در مسائل سیاسی اعتدالگرا بوده و هست.

ممکن است بسیاری از ما به محتوا یا رویه برخی تصمیمات و مدیریت علی شمخانی در زمان تصدی دبیری شورای عالی امنیت ملی انتقاد داشته باشیم یا بخواهیم توضیحی از زبان او به دلیل ادای جملاتی چون باید دهه 70 به سراغ سلاح هسته‌ای می‌رفتیم، بشنویم. شاید در منازعه و اختلاف نظر سیاسی شمخانی با روحانی یا اظهارات او درباره برجام و توافق هسته‌ای هم‌نظر با علی شمخانی نباشیم اما این موضوعات توجیهی برای ترور زرد  او با انتشار تصاویری از زندگی شخصی‌اش نمی‌شود.

شمخانی حالا در گروهی از چهره‌های نظامی و قدیمی کشور قرار گرفته است که به دلیل فرزندانش زیر ضرب رفته است. اینکه بخش زیادی از مردم یا سیاسیون به شورای نگهبان به دلیل رویه‌اش در بررسی صلاحیت علی لاریجانی انتقاد داشتند و اینکه زندگی دختر لاریجانی را ابزاری سیاسی برای حذف او می‌دانستند در  ماجرای شمخانی نیز  برقرار است.


سناریوهای تخریب چهره‌هایی که نوعی از سرمایه هستند داستان امروز و دیروز نیست. هاشمی‌رفسنجانی سر سلسله این داستان است. ناطق نوری یکی دیگر از فصول آن. علی لاریجانی در سال‌های اخیر درگیر همین تخریب‌ها بود و حالا نوبت علی شمخانی است.

شمخانی از چهره‌های تاثیرگذار در دوران جنگ ایران و عراق بوده است. در سطوح مختلف امور نظامی و امنیتی فعالیت داشته و بدون شک تردیدی نیست که در برخی از تصمیمات یا موضع‌گیری‌هایش نیز جای نقد باز باشد. شمخانی دیکته نانوشته نیست که از نقد مبرا باشد و می‌توان مثل هر زندگی سیاسی دیگری، مشی و رویه او را نیز مورد ارزیابی قرار داد اما بازی کردن در سناریویی که می‌تواند ترور دوم او باشد خالی از منطق و انصاف به نظر می‌رسد. 

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
شمخانی دختر شمخانی پسر شمخانی عروسی عروسی جنجالی خبر فوری
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟
عکس: سنگ نوشته مزار رئیس جمهور فقید
نامگذاری یک ساختمان در لرستان به اسم یحیی سنوار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پژمان جمشیدی عروسی درستکار را بهم ریخت!
عکس عروسی سام درخشانی با حضور «همایون شجریان» سال 94
پسر شمخانی تحریم شد!
شمخانی سرزده به خوزستان رفت
شمخانی: نماینده ویژه پوتین پیشنهاداتی داشت
تمدید ایسا نقض صریح برجام است
پسر شمخانی حاشیه ساز شد
پیام شمخانی به مناسبت مراسم تشییع شهدا
انتشار عکس کمتر دیده‌شده از شمخانی
استوری پسر شمخانی؛ دقایقی قبل
جنجال عروسی دختر بچه لبنانی
حضور الهه حصاری در جشن عروسی الناز حبیبی+عکس
شمخانی: ایران به دنبال بازدارندگی متعارف است
جزئیات دیدار شمخانی در دیدار با رمضان عبدالله
عیادت رییس‌ دفتر رهبر انقلاب از شمخانی
واکنش شمخانی به نتایج انتخابات آمریکا
بهترین سوغات راهیان نور از نگاه شمخانی
دیدار شمخانی با ابراهیم جعفری و احمد چلبی
شمخانی: امنیت کشور فراسوی مرزها ایجاد شده
شمخانی: راه‌حل جامع در گرو اثبات حسن‌نیت
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
به سردار رشید و سردار باقری گفتم اسرائیل می‌خواهد همه فرماندهان را بزند
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت
احضار کارفرما مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد
گوگوش را به دستور اشرف آنقدر زدند که به کما رفت
پیگیری‌های پلیس قطر درباره حادثه صابر کاظمی/ روایت‌های اولیه در استخر تأیید نمی‌شود
شبکه عربی: ایران شش پایگاه موشکی جدید راه انداخته + زیرنویس
شوک شبانه ترامپ: خودمان به موشک‌های تاماهاک‌ که به ایران زدیم نیاز داریم!
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی
دو نماینده مجلس به حبس محکوم شدند
تصمیم مهم سازمان ملل درباره الجولانی
از روسیه چه تجهیزاتی وارد شده است؟ / توضیحات عضو کمیسیون امنیت ملی درباره همکاری‌های دفاعی تهران و مسکو
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۲۵۴ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۳۹ نظر)
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۱۵۱ نظر)
احضار کارفرما مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن  (۱۰۲ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۷۹ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۴ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۷۱ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۷۰ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۹ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۶۰ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۶۰ نظر)
خودروهای دارای چراغ غیراستاندارد توقیف می‌شوند  (۵۷ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۵۶ نظر)
تصاویر بازداشت رذلی که مردم ایران را عصبانی کرد  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005bNZ
tabnak.ir/005bNZ