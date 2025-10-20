ادعای نتانیاهو درباره بلند کردن جنگنده برای مقابله با دو لشکر ایران

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در کانال 14 اسرائیل مدعی شد: «پس از از بین بردن (سید حسن) نصرالله و آمادگی برای نابود کردن رژیم سوریه، اسرائیل هیچ تردیدی در مقابله با تهدیدات هسته‌ای ایران نداشت. عملاً آماده بودیم که رژیم سوریه را نابود کنیم. اما برای این کار نیاز به اقدام بیشتری بود، چون ایران قصد داشت دو لشکر هوابرد بفرستد تا اسد را نجات دهد. من دستور دادم که هواپیماها وارد عمل شوند تا یا با آنها روبرو شوند یا آنها را منصرف کنند و این کار واقعاً انجام شد.» ادعاهای نتانیاهو را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.