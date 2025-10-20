En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
شبکه عربی: جنگ به دریا می‌کشد / ایران این سلاح تازه را آماده کرده +زیرنویس
تعداد بازدید : 0
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۳۵۳۲۵
کد خبر:۱۳۳۵۳۲۵
7 بازدید
نبض خبر

ادعای نتانیاهو درباره بلند کردن جنگنده برای مقابله با دو لشکر ایران

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در کانال 14 اسرائیل مدعی شد: «پس از از بین بردن (سید حسن) نصرالله و آمادگی برای نابود کردن رژیم سوریه، اسرائیل هیچ تردیدی در مقابله با تهدیدات هسته‌ای ایران نداشت. عملاً آماده بودیم که رژیم سوریه را نابود کنیم. اما برای این کار نیاز به اقدام بیشتری بود، چون ایران قصد داشت دو لشکر هوابرد بفرستد تا اسد را نجات دهد. من دستور دادم که هواپیماها وارد عمل شوند تا یا با آنها روبرو شوند یا آنها را منصرف کنند و این کار واقعاً انجام شد.» ادعاهای نتانیاهو را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر سقوط سوریه ویدیو سقوط دولت سوریه فیلم سقوط بشار اسد سپاه قدس
اخبار مرتبط
اف 15‌های اسرائیل جلوی هواپیماهای ایران را گرفتند
جزئیات ترور فرمانده ایرانی در سوریه توسط نظامیان سوری
بشار اسد چقدر پول از سوریه به روسیه برد؟
وزیر بشار اسد خود را تسلیم کرد!
تصاویر تازه از درون خانه برادر بشار اسد؛ شبکه عظیم راه‌ها
سردار سلامی: تا ما بودیم مردم سوریه زندگی می‌کردند
سوپرانقلابی‌ها سردار قاآنی را هم متهم کردند!
بیمارستان صحرایی ایرانی در کنترل تحریرالشام
حجاب اجباری نفیسه کوهنورد در پایگاه‌های ایران در سوریه!
تصاویر درون ساختمان سرویس اطلاعاتی سوریه
اقتصاد این گونه باعث سقوط بشار اسد شد؛ چرا مردم و ارتش مقاومت نکردند؟
پاسخ عجیب کودک سوری که پدرش زندانی بوده
ویدیوی پسر بشار اسد در خیابان‌های مسکو
ویدیوی عربی از ایران که در حساب‌های تحریرالشام می‌چرخد
جشن سقوط اسد در اسرائیل با غذا و موسیقی ایرانی!
حمله سوری‌ها به خانه مفتی حکومت بشار اسد
لحظه فرار بشار اسد در دمشق و اعلام سقوط نظام
توهین‌های افسر روس به سربازان سوریه
افشای دلایل سقوط بشار اسد در تلویزیون؛ روسیه معامله‌اش کرد ولی...
پیش‌بینی محسن رضایی درباره حوادث سوریه و عراق
آخرین پناهگاه بشار اسد پیش از فرار به روسیه
لحظات تخریب قبر حافظ اسد توسط تحریرالشام
در دمشق چه اتفاقی افتاد که اسد چندساعته سقوط کرد؟ افشاگری سفیر ایران
پیش بینی مرشایمر از حوادث پس از سقوط اسد
ملت سوریه خسته شده بود و حکومت را رها کردند
ادعای جو بایدن درباره سقوط بشار اسد و تاثیر ایران و روسیه
تصاویر محاکمه سران حکومت بشار اسد
مجری بی‌حجاب تلویزیون سوریه: دیکتاتور ساقط شد!
روایت نتانیاهو درباره مقابله اف 16 های اسرائیل با هواپیماهای ایران
سوریه قرار است «الگوی» عدم مقاومت کردن شود!
مقایسه سقوط سوریه با سقوط خرمشهر!
روسیه و ایران را متقاعد کردیم که از اسد حمایت نظامی نکنند!
ویدیوی جوان سوری طرفدار ایران که تیم جولانی را نگران کرد
اهدای شمشیر طلا به کسی که از دستور اسد تمرد کرد!
پیش بینی تکان دهنده حاج قاسم از حمله اسرائیل به ایران
ادعای خیانت تاریخی روسیه علیه ایران
لحظه فرار مهم ترین چهره امنیتی سوریه
تصاویر لشکر سربازان سوری که به عراق پناهنده شدند
روایت مستشار ایرانی از لحظات سقوط سوریه، غارت حرم حضرت زینب و تخلیه ایرانی‌ها
ویدیویی از بشار اسد که وایرال شد
نخستین پرواز داخلی سوریه در دوران تحریرالشام
تصاویر خیانت روسیه برای ساقط کردن بشار اسد؟
افشای مراحل گام به گام سقوط بشار اسد در تلویزیون حزب الله
ویدیویی از جولانی که با مختار وایرال شد!
در عوض از دست دادن سوریه باید بمب اتم بسازیم!
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟