وزیر ارشاد پزشکیان ممنوع التصویر شد!

به گزارش تابناک، برخی رسانه‌ها از حذف تصویر وزیر ارشاد دولت چهاردهم توسط بخش خبری بیست و سی خبر دادند.

در حالی که عصر امروز نشست قرارگاه ملی مسجد در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، خبر این نشست بدون نمایش تصویر سید عباس صالحی که در کنار رئیس جمهور نشسته بود، از تلویزیون پخش شد.

صداوسیما بیش از سه ماه است که وزیر فرهنگ دولت پزشکیان را بایکوت خبری کرده، امشب در اقدامی عجیب تصویر او را نشان نداد تا مشخص شود مدیران سیما همچنان از توییت چندماه قبل سید عباس صالحی عصبانی هستند. صالحی یکماه بعد از جنگ ۱۲ روزه در توییتی به ۵ اقدام ملی‌گرایانه اشاره کرده بود که یک گزینه آن تغییر در شیوه اداره صداوسیما بود.

این توییت عضو شورای نظارت بر صداوسیما به مذاق جبلی و جلیلی خوش نیامد به طوری که علاوه بر بایکوت کامل وزیر ارشاد در صداوسیما، حمله به این وزارتخانه بابت برخی اقدامات از جمله نمایش فیلم پیرپسر، کنسرت‌های موسیقی و رفع برخی محدودیت‌های چهره‌ها، در اخبار و برنامه‌های تلویزیون اوج گرفت. در خبر مربوط به نشست رئیس جمهور درباره قرارگاه مسجد، تصاویر به شکملی ناشیانه برش خرده بود تا قاب صالحی و پزشکیان از تلویزیون پخش نشود!