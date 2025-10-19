آخرین وضعیت مذاکره پرسپولیس با برانکو

شب گذشته اینانلو، یکی از مسئولان باشگاه، گفت‌وگویی اسکایپی با برانکو ایوانکوویچ داشته است.

به گزارش تابناک، برانکو ایوانکوویچ، سرمربی پیشین پرسپولیس در همین زمینه، اعلام کرد، امروز با آقای اینانلو صحبت کردم که فکر می‌کنم مدیرعامل بعدی پرسپولیس باشند. به او توضیح دادم که در موقعیت دشواری هستم و ترجیح می‌دهم در تیم‌های ملی به کار مشغول باشم. بنابراین در حال حاضر نمی‌توانم به پرسپولیس ملحق شوم

وی افزود: همچنین به ایشان گفتم که در حال فکر کردن و نهایی کردن یک تصمیم مهم در زندگی‌ام هستم؛ اینکه آیا می‌خواهم به مربیگری ادامه بدهم یا نه. همان‌طور که گفتم، فعلاً ترجیحم کار در تیم ملی است، شاید هم متوقف کردن این حرفه که سال‌ها در آن حضور داشته‌ام.

با این پاسخ، بازگشت برانکو به پرسپولیس منتفی شد و هیئت‌مدیره باید گزینه دیگری را برای هدایت تیم انتخاب کند.