عکس: پنجرهای به گذشته؛ ترور انور سادات ۱۹۸۱
انور سادات، رئیسجمهور مصر، در جریان رژه نظامی در قاهره در اکتبر ۱۹۸۱ ترور شد. این حمله که پس از امضای توافق صلح کمپ دیوید و نزدیکی مصر به اسرائیل رخ داد، موجب شوک ملی و بینالمللی شد و کشور را وارد دورهای از بیثباتی سیاسی و افزایش تنشهای داخلی کرد.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:ترور انور سادات مصر اسرائیل عکس تاریخی
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.