یادداشت
کد خبر: ۱۳۳۵۳۰۰
بازدید: ۴۱۳

عکس: پنجره‌ای به گذشته؛ ترور انور سادات ۱۹۸۱

انور سادات، رئیس‌جمهور مصر، در جریان رژه نظامی در قاهره در اکتبر ۱۹۸۱ ترور شد. این حمله که پس از امضای توافق صلح کمپ دیوید و نزدیکی مصر به اسرائیل رخ داد، موجب شوک ملی و بین‌المللی شد و کشور را وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی سیاسی و افزایش تنش‌های داخلی کرد.

برچسب‌ها:
ترور انور سادات مصر اسرائیل عکس تاریخی
