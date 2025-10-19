لحظه انهدام یک کشتی دیگر توسط هواگردهای آمریکا

پیت هگست وزیر دفاع آمریکا خبر داد که نیروهای آمریکایی روز جمعه یک حمله هوایی دیگر را علیه یک شناور مظنون به قاچاق مواد مخدر در جنوب دریای کارائیب انجام دادهاند. این شناور گفته میشود با گروه شورشی «ارتش آزادیبخش ملی» (ELN) که در کلمبیا و ونزوئلا فعالیت دارد مرتبط بوده است(یک گروه چپ مسلح چریکی سابقهدار در آمریکای جنوبی که کار مواد مخدر هم برای کسب درآمد میکند). در این حمله که در آبهای بینالمللی و احتمالاً نزدیک سواحل ونزوئلا صورت گرفت، سه نفر از اعضای کارتل کشته شدند. تصاویری که از انهدام این کشتی توسط هواگردها منتشر شده را میبینید.