گزینه دستیاری قلعه‌نویی مربی سامپدوریا شد

با اعلام رسمی باشگاه سامپدوریا؛ پرونده حضور دستیار سابق مورینیو در تیم ملی بسته شد.
کد خبر: ۱۳۳۵۲۸۲
264 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، باشگاه سامپدوریای ایتالیا با صدور بیانیه‌ای رسمی، آنجلو گرگوچی را به عنوان سرمربی جدید خود معرفی کرد. در این بیانیه همچنین از حضور سالواتوره فوتی به عنوان کمک‌مربی و نیکولا پوتزی به عنوان دستیار فنی در کادر فنی جدید نام برده شده است.

با این تصمیم، پرونده حضور سالواتوره فوتی در کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران بسته شد. فوتی که سابقه همکاری با ژوزه مورینیو را در کارنامه دارد، یکی از گزینه‌های اصلی دستیاری امیر قلعه‌نویی بود و حتی با سفر به دوبی، دیدار تیم ملی با تانزانیا را از نزدیک تماشا کرد.

مهدی محمدنبی، نایب‌رئیس اول فدراسیون فوتبال و مدیر تیم ملی در گفت‌وگو با تسنیم از طی شدن مراحل اداری حضور فوتی در ایران خبر داده اما همکاری او با تیم ملی را قطعی ندانسته بود.

بدین ترتیب؛ اعلام رسمی باشگاه سامپدوریا عملاً به معنای منتفی شدن حضور این مربی در تیم ملی است.

