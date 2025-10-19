واکنش احساسی مرضیه جعفری به جایزه آسیایی

به گزارش تابناک، مرضیه جعفری که با موفقیت هایش در باشگاه خاتون بم و تیم ملی زنان ایران توانست جایزه بهترین مربی زن آسیا در سال ۲۰۲۵ را به دست بیاورد و به عنوان اولین مربی ایرانی (در بین همه مربیان خانم و آقا) موفق شد در این راه افتخارآفرینی کند، واکنشی احساسی به این دستاورد نشان داد.

او در مطلبی که به همین مناسبت در صفحه شخصی خود در اینستاگرام منتشر کرد، این جایزه را به کسانی تقدیم کرد که در این راه با او همراه بودند. مخاطب ویژه این پست نیز دختران و زنان ایران زمین بودند.

مرضیه جعفری ضمن انتشار ویدئوی لحظه انتخابش به عنوان مربی برتر سال نوشت:

"مردم عزیز ایران، سلام.. بی‌نهایت سپاسگزارم از پیام‌های پرمهر و دلگرم‌کننده‌تون.. این جایزه فقط برای من نیست؛ آن را تقدیم می‌کنم به صاحبان واقعی‌اش... به دختران و زنان تسلیم‌ناپذیر ایران که در هر گوشه‌ی این سرزمین برای رؤیاهایشان جنگیدند و هرگز عقب ننشستند. به روح ثائر جانم، پسر نازنینم که شک ندارم دیشب پیش خدا پادرمیانی کرد تا دل مادرش و دل یک ملت شاد شود. به افشین، برادر عزیزم، و ملیکای مهربونم، که نبودشان همیشه زخمی عمیق بر دلم گذاشته و حضورشان را در هر موفقیت حس می‌کنم. به یاد پدرم که مرا با فوتبال آشنا کرد، و مادرم که ستون صبر و آرامش زندگی من بود؛ و سها، دختر نازنینم، روشنی دل و تکیه‌گاه روز‌های سخت؛ که لبخندش بزرگ‌ترین انگیزه‌ی ادامه دادن من است. "

جعفری در ادامه نوشت:

"این افتخار را با عشق تقدیم می‌کنم به شاگردانم در خاتون بم که، چون دخترانم دوست‌شان دارم، و به مدیران دلسوزی که در سخت‌ترین روز‌ها کنارم بودند. مردم نجیب ایران، من، مرضیه جعفری، دیشب در ریاض به نمایندگی از همه‌ی شما روی صحنه رفتم، و حالا این جایزه را با افتخار تقدیم می‌کنم به شما: به تمام دل‌هایی که همدلانه کنارم بودند. مطمئن باشید این موفقیت، آغاز شکوفایی درختی‌ست که به‌زودی ریشه می‌گیرد و تنومند می‌شود…درختی به نام فوتبال زنان ایران.. "