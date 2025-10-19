En
فیلم عروسی دختر شمخانی از کجا در آمد؟!

از شب گذشته تصاویری در شبکه های اجتماعی به صورت پر حجم به عنوان فیلم عروسی لاکچری دختر علی شمخانی دبیر اسبق شورای عالی امنیت ملی در حال بازنشر است.
فیلم عروسی دختر شمخانی از کجا در آمد؟!

به گزارش تابناک به نقل از نیمروز، در این محتوا ها فقط به انتشار تصاویر خصوصی خانواده شمخانی اکتفا نشده و حتی گمانه زنی هایی درباره محل برگزاری عروسی و هزینه های آن نیز شده است.

با این حال آنچه مسلم است اینکه عروسی مذکور مربوط به قریب دو سال قبل است و بازنشر ناگهانی و پرحجم آن چندان اتفاقی نیست چرا که این تصاویر قبلا منتشر شده اند.

از سوی دیگر برخی کانال های وابسته به رژیم صهیونیستی که با تیک آبی در شبکه ایکس فعالیت می کنند از پیشگامان بازنشر این ویدئو به شمار می روند.

در روزهای اخیر اکانت های رژیم صهیونیستی تلاش های گسترده ای برای تخریب شخصیت های برجسته نظامی کشور را در دستور کار قرار داده اند.

دو روز قبل نیز این اکانت ها به تخریب شخصیت یکی دیگر از چهره های دوران دفاع مقدس پرداخته بودند.

